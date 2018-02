Was die Diagnose Multiple Sklerose für Betroffene und ihre Angehörigen bedeutet

Multiple Sklerose. Eine Diagnose, die alle Betroffenen erst einmal schockiert. Und nicht nur sie. Lebenspartner, Kinder, Eltern: Alle sind irgendwie involviert. „Das Leben verändert sich“, sagt Christa Schmitt. „Aber es geht weiter.“

Das Wohnzimmer von Angelika Gahr in Mainbernheim. Am gemütlichen Holztisch haben sich vier Frauen versammelt. Neben der Leiterin der Multiple Sklerose Kontaktgruppe Kitzingen sind es drei betroffene Frauen. Zwei wollen ihren Namen nicht nennen, Christa Schmitt schon. „Ich arbeite noch zwei Jahre“, sagt sie. „Jetzt kann es ruhig jeder wissen, wie es mir geht.“

„Für mich ist erst Mal eine Welt zusammengebrochen.“ Christa Schmitt, über den Tag der Diagnose

Schweigen, Unsicherheit, Rückzug aus der Gesellschaft: Begleiterscheinungen einer Krankheit, die pro Jahr rund 2500 Menschen trifft – alleine in Deutschland. Weltweit sind rund 2,5 Millionen Menschen von der entzündlichen Erkrankung des Nervensystems betroffen. Im 19. Jahrhundert sind die Symptome von MS das erste Mal ausführlich beschrieben worden. Seither wird eifrig geforscht. Es gibt Untersuchungen, es gibt neue Medikamente. Was es nicht gibt: Heilung.

„Für mich ist erst Mal eine Welt zusammengebrochen“, erinnert sich Christa Schmitt an die Diagnose, damals in der Uniklinik Würzburg. 14 Jahre ist das nun her. Ihr erster Gedanke: Auf sie wartet ein Leben im Rollstuhl, ein Leben voller Einschränkungen. „Ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass es gar nicht so schlimm ist.“ Christa Schmitt nimmt am Leben teil, sie arbeitet halbtags, sie trifft sich mit Freundinnen, sie geht ab und zu aus. Ihre Leidenschaften von früher musste sie allerdings aufgeben. Tennis spielen und Ski fahren. „Das geht gar nicht mehr“, sagt sie mit einem Achselzucken.

Die anderen Frauen am Tisch nicken. Sie kennen das Gefühl der Hilflosigkeit, der Müdigkeit und der Abgeschlagenheit. „Man muss immer kämpfen“, sagt Bettina Huber (Name geändert). Für sie war die Diagnose wie ein Schock. „Ich hatte mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt“, erinnert sie sich. Vor allem in den Schubphasen sei es schwer, den Mut nicht zu verlieren. Dann helfen verständnisvolle Partner – und andere Betroffene, die das Leiden und die Niedergeschlagenheit nachvollziehen können. „Man muss wissen, wo man Hilfe holen kann“, sagt sie. Im Internet würden auch allerhand dubiose Quellen kursieren. Angelika Gahr kann den Dachverband aus Baden-Württemberg und dessen Verlautbarungsorgan „Die Amsel“ empfehlen.

Evi Fischer (Name geändert) hat die Diagnose bereits 1999 erhalten. „Ich war am Boden zerstört“, erinnert sie sich. Sie hat Bücher gewälzt, Gleichgesinnte im Dorf befragt. Ihre Erfahrung: Es gibt ganz unterschiedliche Verläufe. „Bei jedem ist es anders.“ War die Diagnose MS vor 40 Jahren noch mit einem Leben voller Einschränkungen verbunden, hat sich mittlerweile viel getan. „Seit es neue Medikamente gibt, können viele Patienten mit MS überleben und einigermaßen gut leben“, freut sich Angelika Gahr.

Sie hat die Kitzinger Selbsthilfegruppe vor 29 Jahren mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Herbert gegründet. 1985 ist bei ihm MS diagnostiziert worden, 2008 ist er verstorben. Seit 1989 organisiert Angelika Gahr Jahr für Jahr ein Programm. Vorträge, Berichte, Ausflüge und eine Familienfreizeit: Die rund 40 Mitglieder der Gruppe haben eine große Auswahl, etwa die Hälfte kommt regelmäßig zu den Treffen.

„Es ist wichtig, die Krankheit anzunehmen.“ Angelika Gahr, Vorsitzende Selbsthilfegruppe

Wie gut der Austausch tut, bestätigen alle vier Frauen am Tisch. „Wir reden nicht nur über die Erkrankungen“, sagt Angelika Gahr. „Im Gegenteil. Wir lachen ganz viel miteinander.“ Dass es eine gewisse Zeit braucht, bis man sich öffnen kann, ist allen bewusst. „Ich habe vier Jahre gebraucht, bis ich regelmäßig zur Gruppe gehen konnte“, erinnert sich Christa Schmitt.

„Es ist schwer, den jeweils passenden Weg zu finden“, weiß Bettina Huber aus Erfahrung. Sie versucht sich trotz massiver Gehstörungen möglichst viel und oft zu bewegen, fährt beispielsweise Rad. „Das ist einfach gut für die Psyche“, sagt sie und Christa Schmitt nickt. Den inneren Schweinehund immer wieder überwinden, möglichst viele Fähigkeiten möglichst lange erhalten: Das ist das Ziel der Betroffenen. Christa Schmitt geht deshalb auch dann zur Arbeit, wenn es ihr morgens nicht gut geht. „Man muss sich überwinden“, sagt sie. Arbeit und Ablenkung seien allemal besser, als daheim vor sich hin zu sinnieren und in einen Kreislauf des Selbstmitleids zu geraten.

Evi Fischer macht am Nachmittag noch einen Spaziergang. „Mehr geht nicht“, sagt sie. Es hat viele Jahre gebraucht, bis sie sich das eingestehen konnte. „Es ist ein schwieriger Lernprozess, auf die Signale des Körpers zu hören“, sagt sie. Es gibt Tage, an denen sie nicht zum Einkaufen gehen kann, Tage, an denen sie nicht die Treppe hochkommt. Tage, an denen sie ihren Rücken oder ihre Oberschenkel kaum noch spürt. Dann hilft ihr Cortison. Doch es dauert ein paar Tage, bis sie sich von den Nachwirkungen des Mittels wieder erholt. „Es ist schwer zu akzeptieren, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist“, sagt sie und die drei Frauen am Tisch nicken.

„Auch die Angehörigen leiden.“ Betroffene, die anonym bleiben will

Die Diagnose Multiple Sklerose verändert nicht nur ein Leben. „Auch die Angehörigen leiden“, weiß Bettina Huber. „Sie müssen sich und ihre Bedürfnisse immer hinten anstellen.“ Offenheit und Mut seien für alle das beste Mittel. „Es ist wichtig, die Krankheit anzunehmen“, sagt Angelika Gahr. „Und nicht über das eigene Schicksal zu verbittern. Sonst wird alles nur noch schlimmer.“

Kontakt: Die Multiple Sklerose Kontaktgruppe Kitzingen besteht seit 1989. Ansprechpartner ist die Vorsitzende Angelika Gahr, Tel. 09323/6975, Email: familie.gahr@web.de

Die Aktivitäten der nächsten Wochen: Samstag, 10. Februar, 14.30 Uhr: Vortrag von Herrn Radau von der DMSG über neue Entwicklungen. 10. März, 14.30 Uhr: Mentale Fitness – Strategien für den Alltag; 13. März, 19.30 Uhr: „Gut versorgt mit Vollmachten und Verfügungen.“ 14. April, 14.30 Uhr: Erste Hilfe – Herzstilltand, was tun?“. Die Versammlungen finden jeweils im Pfarrzentrum Mainbernheim statt.