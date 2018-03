Mainschleifenhalle: Neubau statt Sanierung?

Die Diskussion um höhere Gebühren für die Nutzung der Volkacher Mainschleifenhalle brachte es im Stadtrat an den Tag: Das rund 30 Jahre alte Gebäude ist baulich angeschlagen und muss mittelfristig wohl durch einen Neubau ersetzt werden. Eine tief greifende Sanierung sei vermutlich zu teuer, erklärte am Montagabend Bürgermeister Peter Kornell.

Schwachpunkt ist das Dach

Schon jetzt drückt das Haus dem Etat ein Defizit auf, Teilsanierungen bescheren in Zukunft weitere Belastungen. So geht es um eine neue Lüftung und auch ein neuer Boden mit Fußbodenheizung würden gut eine halbe Million Euro verschlingen. Mit ein Grund dafür, dass der Stadtrat jetzt eine Erhöhung der Nutzungsgebühren um rund zehn Prozent verabschiedete.

Größter Schwachpunkt der Mehrzweckhalle ist offensichtlich das Dach. Eine Reinigung der Lüftungsanlage sei wegen der Isolierung nur mit Atemschutz möglich, die Dachreiter haben Nässeprobleme, die Oberlichter bräuchten eigentlich eine Erneuerung. Letzteres, runde 400 000 Euro teuer, hat die Stadt vorerst gestrichen.

Neue Halle auf bisherigem Parkplatz

Die Baustellen in dem alten Gebäude sind vielfältig, wie Bürgermeister Peter Kornell betonte, aber: „Ob man diese Halle sinnvoll sanieren kann, da habe ich meine Zweifel.“

Die drängenden Schwachpunkte, die bei Detailuntersuchungen zutage getreten seien, lassen für Kornell eigentlich nur eine Lösung zu: einen Neubau. Der könne neben der jetzigen Halle auf dem Parkplatz entstehen. Und wenn die neue Halle – der Bürgermeister peilt einen Bau in rund zehn Jahren an – stehe, könne die alte abgerissen und an deren Stelle die Parkplätze wieder eingerichtet werden.

Minimum an Erhaltungsaufwand

Für die nahe Zukunft des Gebäudes sieht Kornell nur eine sinnvolle Möglichkeit: „Wir fahren die Halle mit so wenig Erhaltungsaufwand wie möglich.“ Es werde repariert oder ersetzt, was nötig sei – mehr aber nicht. Gefahren durch die in die Jahre gekommene Bausubstanz gebe es nicht. Das Thema werde in Kürze zur Diskussion stehen, so Kornell an die Adresse der Stadträte: „Macht euch Gedanken.“

Die werden auch bei einem Raumproblem nötig, den Geräteräumen. Die seien chronisch überfüllt, betonte FWG-Fraktionschef Herbert Römmelt. Um an manche Sportgeräte zu kommen, müssten Schüler und Lehrer erst den Weg freiräumen. Für das Problem hat Kornell eine Lösung parat. Statt einen teuren Anbau zu finanzieren, könnten die Geräte künftig entweder in Fertiggaragen oder Containern untergebracht werden.