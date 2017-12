Mahnmale für den Frieden: Schüler ergreifen die Initiative

Sie möchten auf eine ganze Generation junger Menschen aufmerksam machen, denen durch den Krieg die Chance auf ein normales Leben genommen wurde. 13 Schüler der elften Klassen am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach (EGM) haben eine Projekt-Gruppe ins Leben gerufen, die an das Schicksal damals Gleichaltriger im Ersten Weltkrieg erinnern will. Ihr Ziel: Drei steinerne Tafeln, die acht gefallenen Schülern von einst gedenken und die vergangenen Jahrzehnte im Keller der Klosterkirche verstaubten, sollen wieder aufgestellt werden. Weil sie teilweise stark beschädigt sind, wurden sie der Schwarzacher Bildhauerin Rosi Dresch-Fritzsch zur Restaurierung gegeben. Finanzieren wollen die Elftklässler die Aktion mit Spenden. Ein eigenes Spendenkonto wurde errichtet.

Puzzle setzt sich zusammen

„Helm und Gewehre stehen für Tod und Verderben“, sagt die Bildhauerin. Sie ist begeistert, dass sich Schüler des Kriegsthemas annehmen und dabei von ihren Lehrern unterstützt werden. Von den Schülern hat sie erfahren, dass die Gedenksteine kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs von Klosterangehörigen gefertigt wurden. Die steinernen Zeitzeugen zeigen deutliche Spuren von Wind und Wetter. Ganze Teile fehlen, andere sind verdreckt und voller Algen.

Das Denkmal, das schon einmal auf dem Klostergelände stand, besteht insgesamt aus drei Teilen. Auf den flankierenden Tafeln sind die Namen, Lebensdaten und Sterbeorte der jungen Männer eingehauen sind. Der mittlere verbindende Teil zeigt die heroische Darstellung von Kriegsgerät gemäß der zeitgenössischen Tradition mit Helm und Gewehr.

Um Informationen über die acht gefallenen Schüler zu bekommen, suchten die Projektteilnehmer des Gymnasiums im Münsterschwarzacher Klosterarchiv, in alten Jahrbüchern der Schule und in Kriegsstammrollen – das sind sozusagen die Personalakten der Militärangehörigen, die zu Kriegszeiten erfasst und eingesetzt worden sind.

Außerdem erkundigten sich die Schüler bei Hinterbliebenen. Stück für Stück setzte sich das Puzzle aus familiären Hintergründen, dem schulischem Werdegang und den Einsatzorten der Schüler während des Krieges zusammen. Etwa zwei Monate wird es noch dauern, bis Rosi Dresch-Fritzsch das dreiteilige Relikt erneuert hat. Danach können die Gedenksteine wieder auf dem Klosterareal installiert werden.

Strategisches Kanonenfutter

Deren Wiederbelebung sieht die Projektgruppe als eine Art Warnung. „Auch wenn Gewalt und Ausgrenzung Lösungen für Konfliktfelder zu versprechen scheinen, zeigen die Tafeln aus dem Klosterkeller, was Krieg wirklich ist. Und das darf besonders in Zeiten wie den unseren nicht vergessen“, so die Aussage der Gruppe. Die Elftklässler wollen die Schicksale der acht gefallenen Schüler wieder erfahrbar zu machen, um mit den eingravierten Namen mehr zu verbinden als strategisches Kanonenfutter im Plan des frontfernen Oberkommandos. Denn die jungen Menschen von damals seien ganz normale junge Erwachsene gewesen, Benediktinerschüler, wie sie es heute sind. Mit einem gewaltigen Unterschied: Sie zogen in den Krieg.

Das Spendenkonto bei der Sparkasse Mainfranken: Verwendungszweck P-Seminar, Gedenkstätte Erster Weltkrieg, IBAN: DE53 7905 0000 0042 0651 77. Spendenquittung auf Wunsch.