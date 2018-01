Männergesangverein: Günther Trost bleibt an der Spitze

Keinen Grund, an der Führungsspitze des Männergesangvereins Nordheim etwas zu verändern, beschlossen die Mitglieder am Mittwochabend in der Hauptversammlung im Rathaus. So waren die Neuwahlen schnell abgehakt.



Unter der Leitung von Bürgermeister Guido Braun wurde folgende Crew einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt: Vorsitzender Günther Trost, Stellvertreter Ludwig Christ, Kassier Werner Bader und Schriftführer Horst Schiller. Als Beiräte fungieren Georg Schneider und Martin Christ.

„Eure Arbeit ist lobenswert“

„Ihr seid gut aufgestellt, Eure Arbeit ist lobenswert“, sagte Braun. Er dankte für die Fahnenbegleitung bei Festen im Ort und freute sich über Auftritte, in denen man Nordheim nach außen vertritt. Finanzielle Unterstützung sagte der Bürgermeister auch bei der im Raum stehenden Restauration der Vereinsfahne zu. „Macht weiter so“, appellierte er an die Vereinsverantwortlichen und erwähnte besonders das Engagement des Vorsitzenden Günther Trost.

Auf ein ruhiges Vereinsjahr blickte Chorleiter Edgar Sauer zurück. Er bedauerte, dass 2015 kein weiteres Chormitglied hinzugekommen ist. Das sei jedoch ein ganz normaler Verlauf, denn Nachwuchssorgen hätten auch Gesangvereine in anderen Gemeinden. Als großes Problem im Nordheimer Chor bezeichnete es Sauer, dass der erste Tenor nur noch aus einer Stimme besteht. Und diese Stimme kann und will nicht mehr allein im Chor tätig sein, berichtete Sauer. Seine Aufgabe als Chorleiter sieht er nun darin, die Gesangsgemeinschaft auf ein zwei- bis dreistimmiges Chorsingen umzustimmen. Das bedeutet jedoch für die Sänger eine Umstellung. Aber, so Sauer, „ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen“.

Sein Dank galt neben den aktiven Sängern Vorstand Günther Trost und seiner Führungsmannschaft, die es bisher ermöglichten, den Traditionsverein aufrecht zu erhalten. Schriftführer Horst Schiller blendete auf wichtige Aktivitäten im Berichtszeitraum 2015 zurück. Unter anderem erwähnte er die traditionelle Jahresweinprobe und die Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen.

Sängerisches Großereignis

Als sängerisches Großereignis nannte Schiller den Auftritt des Nordheimer Winzerchores beim Bundeschorsingen in Volkach. Dies bestätigte auch Vorsitzender Trost, der in seinem Tätigkeitsbericht besonders Chorleiter Edgar Sauer für dessen Engagement dankte. „Es ist toll, wie du die Truppe zusammenhältst“.

Über die finanzielle Situation des Vereins berichtete Werner Bader. Eine korrekte Belegführung bescheinigte Ruth Braun.