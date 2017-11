Männer prügeln sich auf Spielplatz

Auf einem Spielplatzes in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen gerieten am Montagabend zwei Gruppen junger Männer in Streit. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung dann auf die angrenzende Straße, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt. Fünf Personen wurden bei der Schlägerei verletzt.

Nachdem beim Polizeipräsidium Unterfranken gegen 20 Uhr ein Notruf eingegangen war, machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg. Vor Ort wurden die Personalien von rund 20 Personen aufgenommen, die als Beteiligte oder als Zeugen des Vorfalles in Betracht kommen.

Die Ursache für die Auseinandersetzung zwischen den Männern im Alter zwischen 17 und 20 Jahren ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen der Kitzinger Polizei.

Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10 zu melden.