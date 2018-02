Kitzingen vor 1 Stunde

Festnahme

Mädchen (12 und 14) in Schwimmbad in Kitzingen belästigt - Polizei ermittelt

Zwei Mädchen (12 und 14 Jahre alt) sind am Samstag in einem Schwimmbad in Kitzingen von drei Männern belästigt und unsittlich berührt worden.