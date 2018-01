Lustiges Programm beim Katholischen Frauenbund

„Tierisch, Tierisch“ war das Motto der Faschingsfeier des Frauenbundes in Willanzheim. 14 Frauen sorgten unter der Regie von Margit Endres für einen unterhaltsamen Abend im Gasthaus Peterson. Als erstes stürmten die Mäuse zum Lied Pigalle die Bühne. Wie es einem Patienten beim Arzt ergehen kann, zeigten Heidi Eger und Kornelia Söder. Beim Vortag „Der Gaskassier“ schilderte Inge Flennert, welche Probleme ein sprechender Papagei verursacht. Carmen Käppner, Hildegard Krönert, Doris Dorsch, Sigrid Hein und Gerda Lutz zeigten in einer Schulstunde wie der Unterricht früher abgelaufen sein könnte. Beate Walter moderierte das „Lebende Xylofon“, bei dem Pfarrer August Popp und die Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert Volkslieder in die richtige Reihenfolge bringen mussten.

Playback-Show mit Roy Black, Anita und Wolfgang Petri

Wie tückisch Bücher sein können, zeigte die Oma (Hildegard Krönert) ihrer Enkelin (Inge Flennert) und in der Bütt berichtete Margit Endres vom Weltgeschehen. Bei den Vater-und-Sohn-Sketchen (Rosemarie und Sigrid Hein) ging es auch um eine Fliege in der Suppe und Doris Dorsch klagte über ihr Leid mit den Schnecken im Garten.

Mit Schwarzlicht wurden fünf kleine Fische in Szene gesetzt. In der Playback-Show sangen Roy Black und Anita (Carmen Käppner und Hildegard Krönert) und Wolfgang Petri (Gerda Lutz) rockte den Saal. Als Kirchenmaus berichtete Rosi Eger vom Leben im Gotteshaus. Darauf folgte ein Tanz zum Lied Biene Maja, und schließlich schilderte Sigrid Hein das Missgeschick eines Missionars in der Wüste. Rosi Schumann und Lissy Holz gestalteten den Abend musikalisch.