Losglück: Wallrapp kassiert drei Ausschusssitze

Die Wirren um den Fraktionswechsel von Ex-FW-FBW-Stadträtin Jutta Wallrapp zur KIK-Fraktion haben – vermutlich – ihr Ende gefunden. Obwohl der Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich die Ausschusswirksamkeit des Wechsels verneinte, war Wallrapp im Losverfahren – es ging um frei gewordene Posten der Freien Wähler – das Glück treu: Drei Ausschusssitze und ein Aufsichtsratsposten übernimmt die neue KIK-Rätin. Und sie bleibt Tourismusreferentin.

Eine „überhitzte“ Diskussion?

Eine Dreiviertelstunde brauchte das Gremium, um den Wirbel um Wallrapp zumindest formal zu glätten. Ruhe in die aus seiner Sicht „überhitzte“ Diskussion wollte vor allem Wallrapps neuer Fraktionschef Klaus Christof bringen. Der hatte eine Vertagung der Diskussion um den Fraktionswechsel und dessen Folgen beantragt.

Das Gremium solle nicht vorschnell im „Ärger“ über ein Wallrapp-Schreiben an die Verwaltung entscheiden. Die Stadträtin sei schließlich für ihren manchmal überschießenden Eifer und ihre Emotionalität bekannt, so Christof.

OB spricht von „verfahrener Diskussion“

Etwas angefressen über eine Mail der Rätin zeigte sich OB Siegfried Müller. In einer Mail habe Wallrapp allen anderen die Schuld daran gegeben, dass ihr Wechsel zur KIK als Scheinmanöver gewertet wurde und die erhofften Ausschusssitze nicht automatisch von der FW-FBW-Fraktion zur KIK wechseln sollten: „Die verfahrene Situation hat sich die Frau Wallrapp selbst zuzuschreiben.“ Für Müller ist klar, dass die Rätin den Wechsel nur gemacht habe, um die Posten zu behalten.

Rückendeckung für diese Einschätzung hatte auch die Rechtsaufsicht im Landratsamt gegeben. Wallrapp habe nach ihrem Rauswurf aus der FW-FBW-Fraktion – nach internen Querelen – um den Verbleib bei den Freien Wählern gekämpft und sei erst dann zur KIK umgeschwenkt, als es um ihre Sitze ging. Fazit der Rechtsaufsicht: Der Wechsel zur KIK sei kein echter Fraktionsübertritt, die fünf frei werdenden Ämter also nicht einfach zu übertragen.

Stühlerücken im Losverfahren

Das Stühlerücken und vor allem das mögliche Ringen um Wallrapps Referentenposten wollte Christof noch ein wenig verschieben, um aus den „überkandidelten Emotionen“ in Rat und Verwaltung rauszukommen: „Wir müssen mit dieser Dame weiterleben“, so der KIK-Chef zu seinen Kollegen. Wallrapp habe in ihrem Schreiben an die Stadt „überreagiert“, dürfe deshalb aber nicht „kalt gestellt“ werden.

Das passierte auch nicht, obwohl der Stadtrat Christofs und Wallrapps Vertagungsanträge mit 25:4 Stimmen klar abschmetterte. Gertrud Schwab (CSU) beispielsweise machte zwar ihre Distanz zur ehemaligen Parteikollegin deutlich, sprach sich aber klar dafür aus, Wallrapp im Amt der Tourismusreferentin zu belassen. Sie habe diese Position „unglaublich fleißig und engagiert“ ausgefüllt: „Dieses Zuckerle können wir ihr wirklich lassen.“

Referentenposten gesichert

Dagegen gab's keinerlei Gegenrede im Gremium. Allerdings stimmten drei Stadträte gegen die weitere Bestellung von Wallrapp als Tourismusreferentin. Die bekam noch ein unverhofftes Extra, weil Franz Böhm als ältester Stadtrat und von OB Müller ernannte „Glücksfee“ vier Mal den Namen Wallrapp aus dem Lostopf mit den frei gewordenen Ratsposten zog.

Pech hatte Sitze-Konkurrent Uwe Hartmann von der Bayernpartei, dem lediglich der Aufsichtsratssitz bei der Stadtbetriebe GmbH zufiel. Wallrapp sitzt künftig im Verwaltungs- und Bauausschuss, im Personal- und Finanzausschuss. Dazu ist sie im Aufsichtsrat der Bau GmbH.