Lokal-Spott am Gummi-Euter

Wie bodenständig ist die Mainbernheimer Obrigkeit? Pfarrer Paul Häberlein und Bürgermeister Peter Kraus mussten am Samstag beim Kappenabend in der ausverkauften Mehrzweckhalle beweisen, dass sie mehr drauf haben als den Umgang mit Gebetsbuch oder Akten. Die beiden Moderatoren der Faschingsveranstaltung, Thomas Bachleitner und Thomas Jäger, ließen die beiden melken – natürlich keine echte Kuh, aber eine gelungene Attrappe mit Gummi-Euter. Und: Die Herren schlugen sich wacker an diesem Abend, der dem Publikum eine rund vierstündige Mischung aus Klamauk, Tanz, Musik und Hintergründigem bot.

Das Moderatoren-Duo, das sich stilecht zum Motto „Bauernhof“ als zünftiger Landmann und fesches Madl verkleidet hatten, waren eine der Attraktionen des Abends. Denn die Herren führten nicht nur durch das Programm, sondern legten auch Gesangseinlagen und kabarettistische Stücke aufs Parkett – gerne auch mit Seitenhieben auf Bürgermeister und Stadtrat.

Schlusspunkt von Bruno Gold

Das Team des TSV Mainbernheim und Regisseurin Heidi Strobach hatten zahlreiche Mainbernheimer mobilisiert, die teils schon seit vielen Jahren ihre Rollen immer wieder mit neuen Facetten würzen oder zum ersten Mal im Rampenlicht standen. Wie der tanzende Nachwuchs der Purzelgarde, rund 20 Mädchen aus Mainbernheim und der näheren Umgebung, die gleich zum Auftakt eine heiße Sohle aufs Parkett legte, dem die Juniorengarde, ebenfalls von Marion Kleindienst geleitet, in nichts nachstand.

Seinen zweiten Auftritt als Till von Franken hatte Pfarrer Häberlein in Mainbernheim und ließ eine Predigt der satirischen Sorte vom Stapel. Dabei bekam die Politik mit Trump und Seehofer ebenso ihr Fett weg wie die Kitzinger Verkehrsplaner mit ihrem Ampelchaos. Es folgte als einer der wenigen Auswärtigen Michael Bechold mit Rollator und einem Zoten-Feuerwerk. Als „Schdewardessen“ zeigten Melanie Strobach und Carmen Düll, dass es auch in den Lüften heiter zugeht. Michael Hutterer schlüpfte in die Rolle des legendären Showmasters Rudi Carell und suchte für Frank Wegmann, der sich vor lauter tollen Frauen kaum entscheiden konnte, ein „Herzblatt“.

Ohne Worte, aber mit leidenschaftlicher Mimik und einem Hang zum Slapstick zeigten die „Teamworker“ Norbert Ebner, Ralph Mann und Rüdiger Höhn, wie man zum „Flashdance“-Hit „What a feeling“ als Mann grazil die Haare wäscht und das tanzend zelebriert. Lokalkolorit brachten die Secco-Sisters Angelique Gaubitz, Siggi Oechsner und Susanne Bergner als Ballettdamen mit Schweinsnase auf die Bühne, die gemeinsam mit Achim Zepter am Cajon das Mainbernheimer Geschehen besangen. Und mit den „Bärenstarken Kesselringern“, das Männerballett der Mainbernheimer Fußballer, kam am Ende des Abends noch einmal richtig Wallung auf die Bühne.

Auch die musikalische Begleitung kam von Mainbernheimer Urgesteinen: Die Oldie-Band Cadillacs spielte zum Auftakt, in der Pause und zum Schluss die Hits der 60er. Und Bruno Gold, vielen bekannt als Sänger der „Parodis“ von Fastnacht in Franken setzte mit dem Feierabend-Lied aus der Fernseh-Prunksitzung einen Schlusspunkt mit Aha-Effekt.

