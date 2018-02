Lob für Ökowinzer

Der Besuch des Bund Naturschutz Bayern mit dessen Vorsitzendem Prof. Dr. Hubert Weiger in Volkach stand ganz im Zeichen des kulturellen Erbes an der Mainschleife und der ökologischen Verantwortung. Der Volkacher Bürgermeister Peter Kornell begrüßte die Gäste aus Regensburg deshalb am Fuße des Kirchbergs, auf dem sich die geschichtsträchtige katholische Wallfahrtskirche Maria im Weingarten befindet, teilt Volkachs Bund Naturschutz-Vorsitzender Willi Freibott mit.

Mit Lösegeld zurückgeholt

Nach Kornells Ansicht ist der Bekanntheitsgrad der spätgotischen Kirche auf das Werk der Madonna im Rosenkranz des Bildschnitzers Tilmann Riemenscheider zurückzuführen, das 1962 geraubt wurde und nach Hinterlegung von Lösegeld zurückgeholt werden konnte. In der Kirche ging Gerda Hartner, stellvertretende Vorsitzende des BN-Volkach, auf die Geschichte der Kirche ein.

Als weiteren Ort mit Geschichte besuchten die Gäste anschließend die Vogelsburg. Gerda Hartner berichtete über die Gemeinschaft der Augustinerschwestern, die 1957 ein geistliches Zentrum auf der Vogelsburg etabliert hatten und 1964 aus gesundheitlichen Gründen auf die ökologische Bewirtschaftung ihrer Weinberge umstellten.

Die Naturschützer besuchten zudem den Pionier des ökologischen Weinbaus an der Mainschleife: Helmut Christ in Nordheim. Bereits vor über 40 Jahren hat sich der Winzer als einer der ersten in der Region entschieden, einen intakten natürlichen Kreislauf im Weinberg zu erreichen. Seine Erfahrungen erläuterte der Experte vor Ort an einem seiner Weinberge: Ausgangspunkt für ein stabiles Ökosystem „Weinberg“ ist eine schonende Bodenbewirtschaftung und die Aussaat verschiedener Wildpflanzen, die helfen, den Boden zu lockern, Nährstoffe verfügbar zu machen und eine Ausgewogenheit zwischen Nützlingen und Schädlingen herzustellen.

Durch viel Handarbeit, also Hacken und Sensen statt Spritzen, sei nach Jahren eine lebendige Erde entstanden, die Wasser hervorragend speichern kann und den Trauben eine starke Widerstandskraft gegen Krankheiten, Schädlinge und Pilzbefall gibt.

Hubert Weiger, der auch Vorsitzender des BN-Deutschland ist, dankte Helmut Christ für seine Weitsichtigkeit und Beharrlichkeit. Es freue ihn sehr, dass sich heute weitere Ökowinzer in der Region den naturnahen Bearbeitungsmethoden verschrieben haben, heißt es weiter.

Kritik am Kiesabbau in der Au

Angesprochen auf den drohenden Kiesabbau in der Nordheimer Au wies Weiger auf die brandneue Broschüre „An der Volkacher Mainschleife – wo die Natur noch Erleben ist“ der Ortsgruppe Volkach hin. Darin werde die Natur an der Mainschleife in seiner Schönheit dokumentiert und aufgezeigt, wie wichtig der Einsatz für deren Erhalt ist.

Auf eine Besonderheit von Volkach wies Wolfgang Schramm, Geschäftsführer des Mainschleifenbahn-Vereins, abschließend hin. Auf die Mainschleifenbahn, die eine schnelle Schienenverbindung von Volkach/Astheim in seine Umgebung biete. Noch sei die Bahn auf den Ausflugsverkehr ausgerichtet. Es werde jedoch die Reaktivierung für den Schienenpersonennahverkehr angestrebt.