Lions-Traditionsmarkt in der Rathaushalle

(hh) Der Marktschreier lockte die Besucher – und viele kamen. „Wir haben einen zufriedenstellenden Erlös aus unserer Tombola und dem Verkauf unseres Lions-Marktes erzielt", erklärte Rudolf Ramming, Pressebeauftragter des Lions Clubs Kitzingen. Dadurch kann der Lions Club – wie schon seit Jahren – bei seiner Weihnachtsaktion bedürftige Menschen und Familien unterstützen. Das tolle Herbstwetter zur Etwashäuser Kirchweih und der verkaufsoffene Sonntag in Kitzingen zog tausende Besucher in die Große Kreisstadt. Der Traditionsmarkt in der Rathaushaushalle bot Gelegenheit zur Erholung und Stärkung bei Kaffee und Kuchen oder Bremser mit Zwiebelplootz. Bei vielen gut gebrauchten Kleidungsstücken, Büchern, Schallplatten, DVDs und Spielsachen konnten die Gäste auf ausgiebige Schnäppchenjagd gehen. Der Marktschreier auf dem Marktplatz und Losverkäufer waren fleißig unterwegs, auch um für die Tombola zu werben, bei der es einen LCD-Fernseher als Hauptgewinn gab. Die Kinder konnten sich auf dem Steinerscherschen Kinderkarussell („Lafayette Steam Carousell von 1891“) vergnügen. Die Verantwortlichen des Lions Clubs waren Walter Vierrether, der die Kitzinger Symbolfigur darstellt, dankbar: 25 Losgewinnern spendierte er einen Hofratsempfang im Rathaus.