Lernen im Grünen: Auch so kann Unterricht aussehen

Auf großen Steinen sitzen die Mädchen und Jungen inmitten einer Rasenfläche im Kreis und hören aufmerksam zu. Eine Szene, wie sie künftig öfter zu beobachten sein wird am Armin-Knab-Gymnasium. Dort gibt es im Schulgarten jetzt ein grünes Klassenzimmer.

Die offizielle Einweihung des neuen „Raumes“ findet im kleinen Kreis statt – aber in einem wichtigen. Schließlich ist es den Mitgliedern der Schulgarten-AG zu verdanken, dass die Schüler nun die Möglichkeit haben, in einer völlig neuen Umgebung zu lernen. Sie investieren viel Zeit in die Gestaltung des Schulgartens und haben mitgeholfen, das grüne Klassenzimmer als neuen kreativen Mittelpunkt anzulegen.

Im Kreis der Schüler sitzen nicht nur Schulleiterin Margit Hofmann und der Leiter der Garten-AG, Lehrer Martin Schwab, sondern auch Simon-Rene Beier. Er ist die treibende Kraft im Schulgarten und auch des grünen Klassenzimmers, obwohl er schon im letzten Jahr Abitur gemacht hat. Er hat nicht nur viele Ideen eingebracht, sondern auch unzählige Stunden investiert. Als der Teich, der früher an dieser Stelle war, verfüllt wurde, fuhr er den Bagger, er hat die Steine transportiert, den Rasen angepflanzt und gewässert. An vielen Nachmittagen, an den Wochenenden, in den Ferien war und ist er mit anderen Schülern im Schulgarten im Einsatz – etwa 30 Mädchen und Jungen umfasst die Gruppe. Er überlegt sich die Gestaltung, geht mit den Ideen zu Martin Schwab und der kümmert sich um die Materialien. Gemeinsam gehen sie die Umsetzung an.

Zusammen waren beide auch auf einer Gartenmesse. Eine große Holzbank, bestehend aus dicken Baumstämmen, haben sie da entdeckt, die bestens in grüne Klassenzimmer passen würde. Vor einer kahlen Betonmauer wäre der ideale Platz. Beide haben sofort mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, ein guter Preis ist schon ausgehandelt. Blieb nur noch die Frage, wer das finanzieren soll. „Dann holt sie doch“, sagt Margit Hofmann spontan, als beide die Geschichte bei der Einweihung des grünen Klassenzimmers erzählen. „Ich schenk' sie euch.“ Dass die Schüler begeistert reagieren, versteht sich von selbst.

Wo jetzt das grüne Klassenzimmer ist, befand sich früher ein Teich. Er war eines der ersten Projekte, das von Martin Schwab im Rahmen der Schulgarten-AG initiiert wurde. 25 Jahre ist das jetzt her. Der Teich hat mit den Jahren gelitten. Nicht nur, weil Büsche und Bäume größer wurden und das Licht nahmen, eine dunkle, verwilderte Ecke entstand. Sondern auch, weil im Zuge der G8-Einführung immer mehr Schüler am Nachmittag in der Schule waren und sich am Rand des Teichs aufhielten. Dem Uferbereich tat das nicht gut, im Winter sind Schüler ins Eis eingebrochen, irgendwann wurde der Teich nur noch zum Molche fangen genutzt – und dann wurde der Aufenthalt dort verboten. Wahrscheinlich müssen sich deshalb auch die Lehrer erst noch daran gewöhnen, dass das Unterrichten an dieser Stelle im Freien jetzt sehr erwünscht ist. „Sagt es euren Lehrern“, forderte Margit Hofmann die Schüler auf.

Ganz fertig ist das grüne Klassenzimmer noch nicht, und das liegt nicht nur an der noch fehlenden Bank. Ab dem Frühjahr werden auch noch einige Pflanzen dort wachsen, die beschildert werden, so dass die Schüler wissen, was wo wächst.

Überhaupt ist der Schulgarten sehr vielseitig: Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Sanddorn, Weinreben, es gibt einen Kirschbaum, Kräuterschnecken und Moorbeete. „Vielfalt ist uns wichtig“, sagt Simon-Rene Beier, und dabei setzt er auf natürliche, ursprüngliche Formen anstelle von moderner Züchtungen. Der Schulgarten blüht von Februar bis August, zahlreiche Hasen fühlen sich dort wohl, Hühner leben in einem Stall und einem neu angelegten Freigehege. Jedes Huhn hat zwei Paten, die sich um die Tiere kümmern. Die Versorgung klappt auch an den Wochenenden und in den Ferien hervorragend.

Für Neuanschaffungen gibt es regelmäßig Unterstützung einheimischer Firmen und Behörden wie von Stadt, Landratsamt oder dem Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Geflügel- und Kleintierhaltung. Auch von Seiten des Nachbarn, der das Telekom-Gebäude gekauft hat, bekommt die Gruppe viel Unterstützung.

Jetzt ist es an den Lehrern, den Schulgarten auch in der Unterrichtszeit mit noch mehr Leben zu erfüllen. Für den Kunstunterricht wird er schon ab und an genutzt, dann sitzen die Schüler auf den Treppen und Steinen und zeichnen. Für den Deutschunterricht hat er schon als Inspiration fürs Gedichteschreiben gedient. Auch Theater wurde dort bereits gespielt. In Biologie kann man die vielen Pflanzen kennenlernen, in Geografie die Gesteinsarten bestimmen. Für den Musikunterricht schwebt Simon ein Klanggarten vor. An Ideen für viel Leben im grünen Klassenzimmer mangelt es also nicht.