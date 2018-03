Lehrstunden in Demokratie

Die Jugend interessiert sich nicht für Politik? Völlige Fehleinschätzung. Die Themen müssen sie nur bewegen. Wie beim Jugendkreistag 2018.

Sechs Schulen aus dem Landkreis Kitzingen hatten sich für die mittlerweile 18. Veranstaltung dieser Art angemeldet. Mehr als 80 Schüler hatten sich im großen Sitzungssaal des Landratsamtes versammelt. Sie informierten sich und ihre Mitschüler, sie diskutierten über etliche Vorschläge und sie stimmten ab. Demokratie in Reinform.

Zwei Themen standen auf der Tagesordnung: „(Un)gleiche Chancen – was junge Menschen trennt“ sowie „Fake News – Gefahr für die Demokratie?“. Die Vorarbeit in den Schulen war umfangreich. Die Teilnehmer aus den Real-, Wirtschafts- und Berufsschulen sowie dem AKG, dem Marktbreiter- und dem Egbert-Gymnasium drehten Videos, starteten Umfragen in ihren jeweiligen Häusern und fassten ihre Gedanken zu den Themenkomplexen in Power Point-Präsentationen zusammen. Jeder Stuhl im großen Sitzungssaal des Landratsamtes war belegt, für die vertiefende Besprechung der einzelnen Vorschläge und Anträge verteilten sich die Gruppen im gesamten Nebengebäude. Nach einer halben Stunde stand die Abstimmung auf dem Programm.

„Natürlich werden diese Vorschläge ernst genommen und in unserer Verwaltung weiter bearbeitet“, erklärt Jugendpflegerin Dr. Margrit Fragmeier auf Nachfrage. Etliche Themen hätten auf diesem Weg schon Einzug in den Kreistag genommen. Der Anstoß für das Fest der Kulturen sei beispielsweise aus einem Jugendkreistag entstanden, im letzten Jahr sei die Anregung gekommen, die IT-Ausstattung in den Schulen auf den Prüfstand zu stellen. Der Breitbandausbau wurde daraufhin überprüft und an verschiedenen Standorten – wenn möglich – erweitert. „Die Verwaltung erhält durch die Diskussionen in diesem Plenum durchaus Anregungen“, freut sich Dr. Fragmeier.

Und von der Verwaltung werden manche Vorschläge dem Kreistag zur weiteren Diskussion und zum Beschluss vorgelegt. Mitunter auch diejenigen Vorschläge, die im Jugendkreistag keine Mehrheit erhalten haben. „In diesem Jahr waren es mehr als sonst“, sagt Dr. Fragmeier und zuckt mit den Schultern. Warum, ist ihr selbst ein Rätsel. An den Vorschlägen kann es nicht gelegen haben. Alle Schulen hatten sich intensive Gedanken gemacht.

Eine günstigere Nachhilfe von Schülern für Schüler und eine Senkung der Schulwegkosten hatten sich beispielsweise die Realschüler aus Dettelbach ausgedacht. Einen Lehrgang für Schüler zur Aus- und Fortbildung als Tutor wünschte sich die erste Gruppe der Friedrich-Bernbeck-Wirtschaftsschüler aus Kitzingen. Beide Antrage wurden abgelehnt, genauso wie der Vorschlag der Staatlichen Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt auf Übernahme der Fahrtkosten für all die Auszubildenden, die weniger als 500 Euro netto verdienen. 146 Schüler aus sieben Klassen waren im Vorfeld des Jugendkreistages an der Staatlichen Berufsschule befragt worden. Ein Ergebnis: Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt hängen von der Bildung, der Herkunft und dem Einkommen der Eltern ab. Mit der Fahrtkostenübernahme würde ein Ausgleich geschaffen werden. 41 Schüler im Plenum waren dafür, 45 dagegen.

Einen Ausbau der aktuellen Freizeitangebote der Stadt Kitzingen und insbesondere mehr Werbung für die bestehenden Angebote – in den Schulen aber auch über die sozialen Netzwerke – wünschen sich die Schüler des AKG. Bei ihrer schulinternen Umfrage hatte sich herausgestellt, dass die meisten Schüler nur das Ferienpassprogramm der Stadt kennen würden. Ihr Antrag erhielt genau so eine Mehrheit wie der Vorschlag der zweiten Gruppe aus der Kitzinger Wirtschaftsschule. Vor Abschluss eines Schulbuslinienvertrages sollen künftig die Schülermitverwaltungen der einzelnen Schüler um ihre Meinung befragt werden. Eine gleichwertige Schulausstattung mit Inventar, Lehr- und Lernmaterial an allen Schulen im Landkreis wünschten sich die Kitzinger Realschüler und überzeugten damit ebenfalls die Mehrheit des Plenums.

Keine Mehrheit erhielten die Vertreter der Mädchenrealschule Volkach, die sich für die Einführung einer kostenfreien Kindergartenpflicht stark gemacht hatten und außerdem die Einstellung und die Ausbildung von mehr Personal in den Kindergärten anregten.

„Erstaunliche viele Anträge sind heute abgelehnt worden“, wunderte sich Dr. Fragmeier. An dem Sinn und Zweck der Veranstaltung ändert das gar nichts. Wie hatte es Kreisrat und ehemaliger Bürgermeister von Dettelbach, Reinhold Kuhn, zu Beginn des Jugendkreistages in seinen Begrüßungsworten formuliert: „Das ist eine wichtige Veranstaltung. Ihr müsst schließlich selbst Eure Zukunft gestalten.“

Eine aktive Mitgestaltung und ein Interesse für die politischen Prozesse sind dabei unabdingbar. Die nächste Möglichkeit besteht schon in wenigen Wochen. Dann soll zum ersten Mal eine Sozialkunde-Klasse an einer Ausschusssitzung des Kreistages teilnehmen. „Um Demokratie live zu erleben“, wie es Kreisrat Stefan Wolbert formulierte. Landrätin Tamara Bischof kündigte außerdem an, dass ihre Mitarbeiter die Strukturen und Aufgaben der Behörde und die politischen Entscheidungswege auf Wunsch an den Schulen präsentieren.