Lebkuchenlauf: Anmeldung läuft

Die Anmeldung zum 19. Lebkuchenlauf des Laufteams der Turngemeinde Kitzingen hat begonnen. Er findet am Sonntag, dem 12. November 2017, am Trimm-dich-Pfad an der Albertshöfer Straße in Kitzingen statt.

Seit Anfang September können sich Teilnehmer im Internet unter laufteam.tg-kitzingen.de anmelden.

Der Schülerlauf bis 14 Jahre über 2500 Meter startet um 9 Uhr, der Jugend- und Hobbylauf über 5000 Meter um 9.30 Uhr, der Hauptlauf über 10 000 Meter geht um 10.30 Uhr an den Start.

Tradition seit 1999

Seit 1999 richtet das Laufteam der Turngemeinde Kitzingen den Lebkuchenlauf jährlich aus. Die am zweiten Sonntag im November stattfindende Veranstaltung entwickelte sich zum festen Bestandteil im Kalender der Laufszene.

2016 nahmen 705 Läuferinnen und Läufer in allen Altersklassen teil, davon 431 im Hauptlauf. Bis 8. November 2017 können sich Teilnehmer per Internet anmelden. Am Veranstaltungstag selbst ist vor Ort nur noch eine begrenzte Anzahl an Nachmeldungen gegen Gebühr bis eine Stunde vor Start möglich.

Zeitmessung mit Chip

Zum ersten Mal erfolgt in diesem Jahr die Zeitmessung beim Lebkuchenlauf mit einem Chip. Den Hauptlauf im vergangenen Jahr gewannen Laura Zimmermann in 37:34 Minuten bei den Frauen und Philipp Zabel in einer Zeit von 33:43 Minuten bei den Männern. Streckenrekorde wurden im Vorjahr nicht erlaufen. Wer die Bestzeiten von Laurie Pugh mit 36:36 Minuten aus dem Jahr 2001 bei den Frauen und Oliver Dietz mit 29:58 Minuten aus dem Jahr 2002 bei den Männern unterbietet, erhält neben dem großen Siegerlebkuchen für die erfolgreichsten zehn Läuferinnen und Läufer eine Prämie von 150 Euro.

Zudem erhält jeder Teilnehmer, der den Hauptlauf in weniger als 70 Minuten absolviert, ein Päckchen fränkischer Lebkuchen der Lebküchnerei Georg Will. Die Siegerehrungen finden direkt nach den Läufen statt.

Auch heuer bietet die Turngemeinde an den letzten zwei Samstagen vor dem Lebkuchenlauf ein Trainingsangebot für alle Läuferinnen und Läufer an. Die rund einstündigen Probeläufe finden in verschiedenen Leistungsgruppen statt und werden angeleitet von Mitgliedern des Laufteams, die Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Lauf weitergeben. Samstags am 28. Oktober und 4. November um 15 Uhr treffen sich alle Interessierten zum Training am Trimm-dich-Pfad.

Weitere Informationen zum Lebkuchenlauf im Internet unter www.tg-kitzingen.de