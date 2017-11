Lebensmittel aus Kellerabteil gestohlen

(-tl) Am Montag wurde in der Königsberger Straße in Kitzingen tagsüber in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Eindringling hatte laut Polizei Lebensmittel im Wert von 50 Euro an sich genommen, nachdem er zuvor das Vorhängeschloss des Verschlages aufgebrochen hatte. Die Tat wurde zwischen 9 und 16 Uhr verübt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.