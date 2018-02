Lebensfreude und Engagement im Kolosseum

„Fußball ist unser Leben“ singen die einen, für die anderen ist es das Tanzen. Doch während Fußball von der Tagesschau bis in die Zeitung überall präsent ist, erfahren nur Insider, dass beispielsweise Gitta und Roland Kirch aus Kitzingen bei einem bayernweiten Turnier diesen Juli den zweiten Platz belegten und in eine höhere Tanzklasse aufstiegen. Oder dass mit Achim Hobl und Kerstin Hahn aus Würzburg im Kitzinger Tanzclub ein Tanzlehrer-Paar unterrichtet, dass bei den letzten Weltmeisterschaften den 5. Platz erreichte.

Wo die Musik Seele hat

„Großartig, dass man mit solchen Leuten trainieren darf“, schwärmt prompt auch Georg Güntner, der mit seiner Frau Karin seit 15 Jahren im Verein dabei ist. Trotzdem steht für das Ehepaar vor allem die Freude am Tanzen im Vordergrund. Ihr Favorit sind die lateinamerikanischen Tänze, „weil da die Musik Seele hat.“ Die beiden kommen mindestens zweimal die Woche und auch zum offenen Tanztreff, der an jedem ersten Sonntag im Monat stattfindet. „Da wird immer extra für mich mein Lieblingslied gespielt“, freut sich Georg Güntner.

Altersgemischte Gruppe

Auch Raffaela Fasel und David Ströbel, mit 21 und 34 Jahren die jüngsten Teilnehmer im altersgemischten Montagskurs, sind schon lange dabei, haben in der Jugendgruppe angefangen. Tanzabzeichen haben auch diese beiden bereits mehrere, doch für sie stehen ebenfalls Spaß und Geselligkeit im Vordergrund.

„Man trifft sich auch außerhalb, geht zusammen essen oder bowlen, es gibt ein Skilager – und man besucht gemeinsam die Weinfeste, wo man gut tanzen kann.“ Die besten Tanz-Locations verrät man sich gegenseitig in der Whatsapp-Gruppe oder via Internet.

Bälle, Workshops und Turniere

„Die Jugendgruppe hat einen eigenen Sprecher und organisiert sich selbst“, stellt Vorstand Markus Hesterberg fest. „Die machen das gut.“ Wie seine Kollegin, Silvia Engels-Fasels, deren gesamte fünfköpfige Familie hier tanzt, ist er mit ganzer Seele und Engagement bei der Sache.

Zwei Bälle pro Jahr, drei Workshops, eine Bewegungsgruppe für Kinder zwischen vier und sechs Jahren, die Ausrichtung diverser Turniere, gesellige Feiern – all das will gestemmt werden. Dazu kommen die gemeinsam im Ehrenamt bestrittenen Renovierungsarbeiten am Kolosseum mit seinen zwei schönen Sälen und Sitzecken, die auch von Tanzschulen gerne gemietet werden.

Zwischen 260 und 300 Mitglieder hat der Verein. Zehn Prozent von ihnen sind Leistungssportler. Die anderen verstehen sich als Freizeit- oder Breitensportler. Viele absolvieren Prüfungen für Tanzabzeichen, für andere dagegen steht die Bewegungsfreude und Geselligkeit an der Bar im Vordergrund. „Mittwoch ist die Spaßgruppe“, meint David Ströbel schmunzelnd. „Wo es nicht so auf die Technik ankommt.“

Für mehr Tempo und „Zug“ bekennt sich dagegen Markus Hesterberg verantwortlich. Aber jeder kann sich aussuchen, was für ihn das richtige ist.

Lebensfreude mit Rhythmus

„Unsere Kurse sind so angeordnet, dass jeder auf seinem Niveau und nach seinen Neigungen tanzen kann, auch wenn er mal pausiert oder ausfällt.“ Wer Lust hat auf Lebensfreude mit Rhythmus, der kann sich anmelden für den Einsteigerkurs am 18. September. Singles hilft ein Vermittlungsbord und das persönliche Kennenlernen im Kurs bei der Partnersuche. Auch das Alter ist keine Ausrede: Das älteste Tanzpaar derzeit ist 80 Jahre. „Tanzen hält fit, gelenkig und schult das Gleichgewicht“, meint Hesterberg. Und mehr Spaß als Krankengymnastik macht es allemal. Anmelden kann man sich auf der Homepage. Oder beim Vorstand persönlich unter info@m-hesterberg.de beziehungsweise unter Tel. (0 93 32) 39 56.