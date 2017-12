Lautes Hupen holt Lkw-Fahrer ein

Fahrverbot für drei Monate

„Das war nichts, gar nichts, überhaupt nichts.“ Der Berufskraftfahrer gab sich im Amtsgericht sicher: Er kann mit seinem Sattelschlepper bei der Ausfahrt aus einem Parkplatz in Geiselwind keinen Unfall verursacht haben. Und wenn doch, dann hat er nichts bemerkt. Trotz aller Beteuerungen, der 51-Jährige wurde verurteilt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Dass das eine Straftat ist, die nicht nur ins Geld gehen, sondern auch den Verlust des Führerscheins bedeuten kann, wusste der 51-Jährige spätestens am Ende der Verhandlung. Da sprach der Richter in seinem Urteil von einer 1350 Euro Geldstrafe (30 Tagessätze zu 45 Euro) und einem Fahrverbot von drei Monaten. Die Kosten des Verfahrens kommen dazu.

Immerhin ist der Mann damit besser weggekommen, als es ein Strafbefehl vorsah, gegen den er Einspruch eingelegt hatte. Der war von höheren Tagessätzen und vor allem von dem Einzug der Fahrerlaubnis ausgegangen – was ein schwerer Schlag für den Berufskraftfahrer gewesen wäre. Mit dem Fahrverbot kann er vermutlich eher leben.

Keine vernünftigen Zweifel an den Abläufen

Für das Gericht gab es nach der Anhörung von vier Zeugen und einer Gutachterin keinen „vernünftigen Zweifel“ an den Abläufen, auch „wenn es eine 150-prozentige Sicherheit nicht gibt“. Erstens: Der Mann hat mit seinem Sattelzug den Unfall verursacht. Und zweitens: Er muss den Unfall bemerkt haben.

Zwar nicht durch ein Rucken am Laster. Aber das „ungewöhnliche Geräusch des Unfalls in Kombination mit dem Hupen der Geschädigten“ könne ihm bei offenem Fahrerfenster nicht entgangen sein.

Passiert ist alles im Juni 2016 an der Ausfahrt eines großen Parkplatzes in Geiselwind. An der breiten Ausfahrt auf die Scheinfelder Straße stand rechts ein Sattelzug. Links davon ordnete sich ein Opel zum Linksabbiegen ein. Dann bog der Zug ebenfalls nach links ab und dabei passiert es.

„Da war nichts, gar nichts, überhaupt nichts.“ Der angeklagte Lkw-Fahrer, vor dem Richter

Wie die Sachverständigte sagte, muss der Sattelzugauflieger mit den Reifen am vorderen Stoßfänger des Autos entlanggeschrammt sein und ihn und den Scheinwerfer abgerissen haben. Weil alles aus Plastik ist und die eigentliche massive Stoßstange nicht beteiligt war, hat der Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus die Berührung nicht bemerken müssen.

Gehört haben musste er aber den Unfall und die Reaktionen wie ein langes energisches Hupen in jedem Fall, auch wenn das Kühlaggregat auf dem Auflieger lief. Dass er dennoch weiter in Richtung Autobahn fuhr, war der entscheidende und am Ende teure Fehler.

Schadenshöhe ist entscheidend

Der entscheidende Punkt ist bei Verfahren wegen Fahrerflucht immer die Schadenshöhe. Der Strafbefehl ging nach einem Kostenvoranschlag für die Reparatur des Opels von 1600 Euro aus. Damit war die für die Staatsanwaltschaft wichtige Grenze von 1500 Euro überschritten. Bei der wird neben der fälligen Geldstrafe aus einem Fahrverbot der Entzug der Fahrerlaubnis.

In einem Punkt hat sich der Einspruch gelohnt

Zumindest in dem Fall hat sich der Einspruch gelohnt. Das Gericht entschloss sich nach Rücksprache mit der Gutachterin zu einem Abschlag. Der Schaden lag danach unter 1500 Euro. Damit war aus dem Führerscheinentzug ein Fahrverbot geworden. Zufrieden war der erfahrene Kraftfahrer damit nicht. Ob er das Urteil annehmen wird, blieb offen. Er blieb jedenfalls trotz des Gutachtens und der Zeugen bis zum Schluss dabei: „Das war nichts, gar nichts, überhaupt nichts.“