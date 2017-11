Landkreis sammelt Folien und Hohlkörper

(-tl) Am 9., 10. und 13. November sammelt die Abfallberatung am Landratsamt Folien und Hohlkörper aus Kunststoff. Wie es in einer Mitteilung heißt, werden auch Reifen ohne Felgen angenommen. Gesammelt wird an acht Standorten. Neu ist der Sammelstandort am Kompostwerk im Klosterforst, der die bisherige Abgabestelle an der Sortieranlage Fröhstockheim ersetzt. Auch der Annahmetag hat sich geändert. Der bisherige Anliefertag Samstag wird durch den folgenden Montag ersetzt.

Standorte und Termine in der Übersicht: Donnerstag, 9. November, Prichsenstadt, Parkplatz am Friedhof, 8.30 – 10 Uhr. Volkach, Bauhof, Dimbacher Straße, 11 – 12.30 Uhr. Dettelbach, Parkplatz an der Maintalhalle, 13.30 – 15 Uhr. Großlangheim, gegenüber neuem Sportplatz, 15.30 – 16.30 Uhr, Freitag, 10. November: Geiselwind, Bauhof am Feuerwehrgerätehaus, 8 – 9.30 Uhr; Nenzenheim, Festplatz am Sportgelände, 10.30 – 12 Uhr. Marktbreit, Containerstandort Hafenstraße, 13 – 15 Uhr. Montag, 13. November: Kompostwerk im Klosterforst, zwischen Großlangheim und Hörblach, 7 – 11 Uhr. Informationen: Abfallberater: Tel. (09321) 928-1234.