Landkreis ehrt die besten Schulabsolventen

„Herzlich willkommen im Club der Besten.“ So begrüßte Realschuldirektor Michael Rückel in der Aula der Realschule Kitzingen die 61 besten Schulabsolventen aller Schulen im Landkreis Kitzingen. Seit elf Jahren ehrt der Landkreis besondere schulische Leistungen mit einem Festakt. Ideengeberin dazu war Landrätin Tamara Bischof, die auch die Urkunden, verbunden mit einem Geldgeschenk, überreichte.

Die Schüler seien die Ehrengäste, die nach dem Grundsatz gehandelt hätten, auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben, so Rückel. Im Weinlandkreis Kitzingen gelte das Motto: Leistung soll sich nicht nur lohnen, sondern sie soll auch belohnt werden.

Die Schulbesten sind in der Pole-Position

Landrätin Tamara Bischof zitierte in ihrer Ansprache den amerikanischen Regisseur Woody Allen: „Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, an dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde“. Nach diesem Grundsatz hätten auch die Schulbesten gehandelt und sich mit guten Noten die Pole-Position für ihre Zukunft geschaffen. „Machen Sie etwas aus Ihrer Pole-Position“. Die Zukunft stehe den jungen Menschen offen und der Arbeitsmarkt warte auf gut ausgebildete Absolventen, so die Landrätin.

Laut der neuesten OECD-Studie belege Deutschland im internationalen Vergleich Spitzenplätze in der MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Junge Menschen in Deutschland hätten im internationalen Vergleich eine geringeres Risiko, arbeitslos zu werden.

Die Schüler haben beste Chancen

Sie sei sicher, dass die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler die künftigen Herausforderungen mit demselben Ehrgeiz und Fleiß angehen, wie sie es in der Schule getan haben. „Sie haben die besten Grundlagen und in Zeiten von Fachkräftemangel auch die besten Chancen“, sagte Bischof. Der Ehrungsabend sei ein Termin, auf den sie sich immer besonders freue, da es wichtig sie, gute Leistungen auch zu belohnen.

Die humorvoll-musikalische Gestaltung des Abends lag in den Händen des Männerquartetts „Die Lachschaft“. Die vier Herren, allesamt Lehrer, nahmen in ihren Liedern den Schulalltag aufs Korn und ließen Eltern und Schüler tief in das Seelenleben der Lehrkräfte blicken.

Die Geehrten:

Marina Baumann (Dettelbach), Carl Amani Buchholz (Montabour), Hamed Delavar (Kitzingen), Jonas Denk (Markt Einersheim), Katrin Deufel (Kitzingen), Kerstin Drescher (Volkach), Jona Eckopf (Abtswind), Lorenzo Evans (Kitzingen), Lara Feth (Dettelbach), Noah Forster (Albertshofen), Jana Fuchs (Schwarzach), David Galler (Kleinlangheim), Sophia Gkorogias, Erhan Gökce (beide Kitzingen), Niklas Groß (Ochsenfurt), Dominik Hahn (Prichsenstadt), David Henkelmann (Kirchschönbach), Lisa Hock (Dettelbach), Luca Höfer (Obernbreit), Jan Hofmann (Geiselwind), Julia Hofmann (Kleinlangheim), Lea Holzmann (Volkach), Janina Holzmann (Dettelbach), Pit Horn (Segnitz), Jasmin Hosgören (Kitzingen), Timo Hümmer (Weigenheim), Verena Jamm (Seinsheim), Janina Kern (Scheinfeld), Ömer Kilic (Kitzingen), Justin Klein (Buchbrunn), Steffen Klug (Giebelstadt), Elif Kocagöl (Kitzingen), Felix Kornell (Volkach), Alicia-Sophie Kraus (Mainbernheim), Philipp Kreßmann (Dettelbach), Amos Kroth (Rimpar), Theresa Kuhlmann (Willanzheim), Michelle Lawson (Gerolzhofen), Lea Lenhart (Großlangheim), Lena Matthaei (Kitzingen), Vanessa Max (Seinsheim), Ana-Sofia May (Kolitzheim), Iris Melzer, Luiza Metsler

(beide Kitzingen), Luisa Meusert (Volkach), Christopher Müller (Rüdenhausen), Mara Münch (Marktsteft), Laura Neumann (Schwarzach), Shirinbonu Olimova (Kitzingen), Ines Oßwald (Marktbreit), Cedrik Pflugbeil (Volkach), Benedikt Scheckenbach (Rottendorf), Paul Schlachter, Tabea Schmitt, Sydney-Lee Schneider (alle Volkach), Kerstin Schneller (Iphofen), Franka Schulze (Obernbreit), Simon Söder (Schwarzach), Veronika Strenzel (Rüdenhausen), Luca Thomaier (Albertshofen), Benedikt Tschechne (Rüdenhausen), Sabine Weigand (Iphofen) und Annalena Zehnter (Sommerach).