Landkreis-Ehrenbrief für Herbert Rupp

Stolz auf die Leistungen aller Aktiven und Ehrenamtlichen im Landkreis Kitzingen dürfe man sein, sagte Josef Scheller, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbands, zur Eröffnung der 43. Landkreis-Sportlerehrung.



Gemeinsam mit Landrätin Tamara Bischof und Gauschützenmeister Siegfried Weinig zeichnete er im Großen Sitzungssaal des Landratsamts herausragende Leistungen und langjährige Verdienste im Sport aus.

Als Höhepunkt des Abends erhielt Herbert Rupp vom TV Marktbreit mit dem Ehrenbrief für seine besonders herausragenden Verdienste um den Sport im Landkreis die höchste Auszeichnung. Bereits 1949 trat er dem Turnverein bei dessen Wiedergründung bei.



Ab 1960 begleitete er diverse Posten, ehe er seit 1975 bis heute als Vorsitzender den Marktbreiter Turnern vorsteht. Rupp gestaltet viele Aktivitäten des Vereins aktiv mit, ob Zeltlager oder Ausflüge, Johannisfeuer, Martinsumzug oder Römerlauf. Ebenso setzt er selbst vereinseigene Turngeräte instand.

Sichtlich gerührt

Für mehr als 50 Jahre aktive Vereinsarbeit ist Rupp bereits vom Turnverein, dem Bayerischen Turnverband, der Stadt Marktbreit und vom Landkreis mehrfach ausgezeichnet worden.

Seine Leistungen würdigten die geehrten Sportler und Funktionsträger mit stehendem Applaus. Sichtlich bewegt versprach er: „So lange ich das noch kann, werde ich meine Kräfte dem Verein weiterhin zur Verfügung stellen.“

Für besondere Verdienste verlieh der Landkreis zudem drei Ehrenurkunden als zweithöchste Würdigung. Horst Altenhöfer trat 1957 dem TSV Iphofen bei und begleitet seit 1976 bis heute das Amt des Schatzmeisters.



Unter anderem gestaltete er als Mitglied der Planungsgruppe den Bau der Karl-Knauf-Halle maßgeblich mit. Sein Ziel sei es ebenso stets gewesen, die Jugend zu motivieren und für die gemeinsame Sache zu gewinnen, trug Christian Ziermann, stellvertretender BLSV-Kreisvorsitzender, in der Laudatio vor. Insgesamt seit mehr als 40 Jahren setzt sich Altenhöfer ehrenamtlich für den Sport in Iphofen ein.

Herbert Linz von der Schützengesellschaft Prichsenstadt wurde 1974 erstmals in den erweiterten Ausschuss und zwei Jahre später zum Sportwart seines Vereins gewählt. Anschließend übernahm er zweimal, über vier und ein weiteres Mal über acht Jahre, das Amt des Schützenmeisters. In seiner ersten Amtszeit wurde das Schützenhaus erweitert und umgebaut. 2002 führte er die Feierlichkeiten zum 250-jährigen Vereinsbestehen an. Bis zum Rücktritt aus dem Vorstand im April 2016 war Linz zudem zwölf Jahre lang als Jugendleiter aktiv und blickt daher ebenso auf 40 Jahre ehrenamtlichen Einsatz im Schützensport zurück.

Nachdem Alfred Mey bereits zuvor Positionen als Sportleiter und Jugendleiter bei den Fußballern begleitet hatte, stand er dem SV-DJK Schwarzenau ab 1984 in der Position als stellvertretender sowie ab 1990 für 21 Jahre als Vorsitzender vor. Anschließend wählten ihn die Mitglieder zum Ehrenvorsitzenden. Der früher selbst aktive Fußballer überführte die Abteilung 2009 in den FV Schwarzenau-Stadtschwarzach, heute SC Schwarzach, bei dem er sich ebenso zwei Jahre zunächst als Vorsitzender und seit 2011 als Stellvertreter in die Vereinsarbeit einbringt. Somit ist Mey seit 32 Jahren ehrenamtlich engagiert.

Silber und Gold

„Wir können stolz auf das Vereinsleben in Deutschland sein, das von den Ehrenamtlichen getragen wird. Ohne ihr Engagement würde in unserem Land eigentlich gar nichts laufen“, betonte Bischof. Zur Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten verlieh der Landkreis in diesem Jahr zudem sechs Ehrenplaketten in Silber und sieben in Gold. „Ohne Vorsitzende, Gruppenleiter und Trainer wäre auch sportlicher Erfolg nicht möglich“, so Bischof.

Für ihre sportlichen Leistungen wurden in diesem Jahr Steve Hartmann für seine Teilnahme an der Triathlon-Weltmeisterschaft und Dietlind Weise für Platz zwei bei der Europameisterschaft im Schwimmen mit Ehrenplaketten in Gold ausgezeichnet. Urkunden in Gold gingen an Marika Heinlein für den zweiten Platz bei der Europameisterschaft im 24-Stunden-Lauf und Barbara Wachter für ihren Sieg bei der Europameisterschaft im Freiwasser-Schwimmen. Bei den geehrten Mannschaften ragte der Jugendtanzsport Dettelbach mit zwei Ehrenplaketten in Gold heraus. Zur Kreissportlerehrung trug das Franconia-Sextett unter der Leitung von Manfred Groll musikalisch bei.