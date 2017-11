Lagerfeuer-Romantik in Mainstockheim

(-tl) Über ein besonderes Erlebnis konnten sich die Schüler der Offenen Ganztagsschule in Mainstockheim freuen. Die Mitarbeiterinnen Gaby Hofmann, Angela Burkard, Dana Perciu, Maria Ebel und Gina Perciu hatten für sie, zusammen mit rührigen Eltern, ein Lagerfeuer auf dem Pausenhof der Grundschule Mainstockheim vorbereitet. Schnell umringten die Kinder die Feuerstelle, um dort ihr Stockbrot und die Marshmallows zu grillen. Dazu gab es Bratwurst, Kuchen, Lebkuchen, Apfelsaft und Kinderpunsch sowie Glühwein für die Großen. Für Abwechslung sorgten verschiedene Geschicklichkeits- und Wettspiele wie Zeitung-Wäscheklammer-Staffel etc. Die größte Attraktion für die Kinder war die Mohrenkopfschleuder, so eine Mitteilung. Auch die Eltern ließen es sich in gemütlicher Runde gut gehen, so dass die Zeit wie im Flug verging. Am Ende der Veranstaltung dankte Leiterin Gaby Hofmann Eltern, Kindern und Mitarbeiterinnen für ein gelungenes Herbstfest.