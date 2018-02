Lärmschutz für Geiselwind soll Weihnachten fertig sein

Das hätten sich die Geiselwinder Bürger so kaum vorgestellt: Dass ihre Gemeinde derzeit fast täglich in den Verkehrsnachrichten der Radiosender erwähnt wird und inzwischen weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt ist. Grund ist der Verkehrsmoloch, der sich durch die fast fünf Kilometer lange Baustelle auf der Autobahn A3 zwängt. Es geht eng zu: Auf einer Seite mit ursprünglich zwei Spuren müssen jetzt vier Fahrbahnen den Verkehr in beide Richtungen übernehmen. Staus und Unfälle sind somit vorprogrammiert – zusätzlich zu Baulärm und Dreck.

Neun Meter hohe Lärmschutzwälle

Die gute Nachricht: Wenn Adrian Dallner Recht hat, werden die Geiselwinder an Weihnachten „nichts mehr von der Autobahn hören und sehen“. Was den Lärm angeht, eine gewagte Aussage des Bauingenieurs der Straßenbaufirma Stolz. Sie ist für den sechspurigen A-3-Ausbau und die Errichtung der bis zu neun Meter hohen Lärmschutzwälle und Mauern entlang der fünf Kilometer bei Geiselwind verantwortlich. Bürgermeister Ernst Nickel, ein zäher Kämpfer für den sechsspurigen Ausbau, hat lange auf den Baubeginn gewartet. „Natürlich sind wir derzeit durch Lärm, Staub und Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Straßen sehr belastet, aber da müssen wir jetzt durch.“

Nickel betont, dass erst durch den Ausbau ein wirksamer Lärmschutz für die Gemeinde möglich war. „In den vergangenen Jahren hat der Verkehr auf der A 3 derart zugenommen, dass der Lärm im Ortsbereich unerträglich wurde.“ Nickel erinnert sich zudem an einen Unfall, bei dem ein Lkw auf der Autobahn die Leitplanke durchbrochen hatte und nur wenige Meter vor einem Haus am Geiselwinder Ortsrand zum Stehen gekommen ist. „Diese Zustände waren für die Bürger nicht mehr auszuhalten,“ meint Nickel nachdenklich.

Doch: Bis dahin noch viel zu bewältigen

Bis Ausbau und Lärmschutz fertig sind, gilt es noch viele Probleme zu bewältigen. Obwohl der Baufortschritt laut Adrian Dallner „im Plan liegt“, birgt der Verkehr auf den engen Fahrspuren erhebliche Risiken. „Die Unfallzahlen sind seit Baubeginn im Mai 2016 angestiegen“, berichtet Paul Schubert von der Autobahnpolizei Würzburg-Biebelried.

Schwierig wird es, wenn es zu größeren Unfällen kommt und die Fahrbahn blockiert ist. „Im Baustellenbereich kann man wegen der Enge keine Rettungsgasse bilden,“ so Schubert. Sind Rettungs- und andere Hilfsdienste erforderlich, fahren diese über das daneben liegende Baufeld für die Baumaschinen.

Ist das ebenfalls nicht möglich, hat die Polizei dazu eine besondere Taktik entwickelt: Die erste Streife fährt von der Gegenrichtung die Unfallstelle an und sperrt den kompletten Verkehr. Eine weitere Streife wartet am anderen Ende und fährt dann mit den Rettungsfahrzeugen im Schlepp entgegen der Fahrtrichtung die Unfallstelle an. „Eine Maßnahme, die viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung erfordert“, sagt Schubert.

Zwei Feuerwehren im Einsatz bei Unfällen im Baustellenbereich

Bürgermeister Nickel – selbst Feuerwehrmann in Geiselwind – erzählt, dass bei einem Unfall im Baustellenbereich sofort die Geiselwinder und die Wiesentheider Feuerwehren alarmiert werden. Dadurch kann die Einsatzstelle aus zwei Richtungen angefahren werden, was die Chance erhöht, dass zumindest eine Feuerwehr rechtzeitig am Unfallort eintrifft. Zusätzlich wurden fünf sogenannte Rettungspunkte neben der Autobahn eingerichtet.

Diese können über benachbarte Kreis- oder Staatsstraßen erreicht werden. Die genau vordefinierten Punkte werden dann von den Rettungsfahrzeugen angefahren. Sie warten dort auf Lotsen der Polizei oder Autobahnmitarbeiter, die sie zu den Einsatzstellen im Baustellenbereich leiten.

Vermehrt Diebe unterwegs

Sorgen macht der Baufirma Stolz die Zunahme der Diebstähle. Zwischenzeitlich kommen sogar schon tagsüber und an den Wochenenden finstere Gestalten und machen sich an den Baumaschinen zu schaffen. Tausende Liter von Diesel sind dabei schon entwendet worden. Erst kürzlich haben Diebe von einem Bagger der Firma neben den Batterien sogar den Spezialsitz geklaut. Alles wurde fachgerecht ausgebaut. „Da sind organisierte Banden unterwegs“, vermutet Adrian Dallner.