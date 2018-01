Lachender Löwe trifft Narren

Ehrungen von engagierten Narren in der Faschings-Gesellschaft Höpper-Elfer standen im Mittelpunkt des Ordenskommers. Daneben stand das Prinzenpaar im Blickpunkt. Prinz Philipp Wenkheimer präsentierte sich mit seine neuen Prinzessin Regina Ehrlich.

Neue Prinzessin

Philipp Wenkheimer ist schon ein Jahr im Amt. Die bisherige Prinzessin Selina Tschischka hatte ihr Engagement auf ein Jahr begrenzt. Sie wurde am Freitag verabschiedet und die Höpper-Elfer inthronisierten Regina Ehrlich als neue Prinzessin. Die 24-Jährige ist Wenkheimers Freundin. Sie war von 2011 bis 2014 schon drei Jahre Weinprinzessin in Albertshofen gewesen und hat damit Erfahrung mit einer Krone auf dem Haupt. Sie ist sich sicher, „dass ich mich schnell in mein neues Amt hineinfinden werde“. Das Prinzenpaar erhielt die ersten von Ordenskanzler Ralf Spiegel gefertigten Sessionsorden mit Namensschleife.

Ein stolzer Präsident

„Ich bin stolz, Präsident der Höpper-Elfer zu sein“, bekannte Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein. Er nahm Norbert Uhl das Gelöbnis als neuer Elferrat ab. Elmar Gimperlein und sein Stellvertreter Sven Reitmeier verliehen den Elferrats-Sonderorden an Michael Lapp und die Ehrenschleife des Höpper-Elfers an Gerlinde Hauke und Klaus Richter.

Der Til von Europa

Den Till von Europa durfte Herbert Krauss entgegen nehmen und Günter Reitmeier bekam den Verdienstorden in Gold. Den Verdienstorden in Silber gab es für Ralph Rudolph, Udo Söhlmann, Etta Becker, Kai Fuchs, Heidi Töpfer und Wolfgang Weihprecht.

Weitere Ehrungen

Holger Leikam vom Fastnacht-Verband Franken (FVF) verlieh den FVF-Sessionsorden an Swen Wendemuth, Ralf Spiegel, Rudi Darlapp und Christian Gimperlein. Holger Leikam ehrte noch Martin Uhl, Tilo Gernert und Axel Ehliger mit der FVF-Verbandsnadel in Silber und Alwine Hartmann und Stefan Kufner mit der Nadel in Gold.

Die Albertshöfer sind in beiden Karnevals-Verbänden Mitglied, deswegen war auch Christiane Stühler-Schneider von der Förderation Europäischer Narren (FEN) gekommen. Sie würdigte das Engagement von Claus Tauscher und Martin Weichsel mit dem Narr von Europa in Silber sowie Sitzungspräsident Timo Gallena und Prinz Philipp Wenkheimer mit dem Narr von Europa in Gold und Anton Gernert mit dem Lachenden Löwen von Bayern.

Viel unterwegs

Die Höpper-Elfer sind in der Kampagne viel unterwegs, auch beim Faschingsumzug in Würzburg. Dort ist Gabriele Nelkenstock die Schirmherrin für die Zuggruppe Nord, in der die Albertshöfer mitmarschieren. Senatorin Barbara Becker legte den Höpper-Elfern das Wirken Gabriele Nelkenstock, der Gründerin des Vereins „Kampf gegen Krebs“ ans Herz. Dank der Spendenbereitschaft der Senatoren können die Höpper-Elfer demnächst 1000 Euro für die Krebsforschung in Würzburg übergeben.