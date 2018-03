Kurioser Diebstahl: Wo ist Esel Jakob?

Bettina Hägerich hat vor Ostern alle Hände voll zu tun: Es ist Pflanzzeit, und dementsprechend herrscht Hochbetrieb in der Gärtnerei „Die Fränkische Toskana“ in Wiesentheid.

Doch ausgerechnet jetzt ist Jakob gestohlen worden, einer der drei Esel, die draußen auf der etwas abgelegenen Koppel zwischen Wiesentheid und Feuerbach leben, große und kleine Besucher erfreuen. „Donnerstagabend waren noch alle da, Freitagfrüh fehlte Jakob. Wenn er ausgebüchst wäre, würden sich die Tiere gegenseitig rufen“, erläutert die Chefin, warum sie von einem Diebstahl überzeugt ist. Deshalb wurde nach einer vergeblichen Suche auch Anzeige bei der Kitzinger Polizei erstattet.

20 bis 25 Jahre alt

Esel Jakob ist ein Wallach, sprich er ist kastriert – und er ist der Senior der Dreierbande. Laut Bettina Hägerich ist Jakob rund 20 bis 25 Jahre als, „ganz genau wissen wir das nicht. Wir haben ihn seit 13 oder 14 Jahren bei uns, und wir würden uns s sehr freuen, ihn wieder zu bekommen.“

Frau Hägerich geht davon aus, dass jemand das Tier in bare Münze umwandeln will, und bittet um Zeugenhinweise. „Ich will mal nicht ans Schlimmste denken“, hofft sie inständig, dass es Jakob gut geht.

Hinweise an die Polizei

Auch die Kitzinger Polizei ist weiter auf der Suche nach Jakob, Hinweise an: Tel. (0 93 21) 14 10. Oder E-Mail an: info@fraenkische-toskana.de