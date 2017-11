Kulturnotizen: Ausstellung von Ursula Reisinger

„Liebesbrief an Würzburg“ ist eines der Werke von Ursula Reisinger betitelt. Würzburg ist die Lieblingsstadt der Künstlerin, in der sie vor 30 Jahren ihr Diplom zur Grafik-Designerin erhielt. Am Sonntagnachmittag wurde ihre Ausstellung „Kalligrafische Illustrationen“ in Wörners Schloss-Galerie in Neuses am Sand eröffnet. 17 Arbeiten, Tusche- und Kreidezeichnungen, sind zu sehen, auf denen man erst auf den zweiten Blick Schriftzüge erkennt.



„Schreibend zeichnen“ erklärt die in Wiesentheid lebende Grafikerin ihre Malweise der Kalligrafie (Schönschrift). Ursula Reisinger übernahm selbst die Liedbegleitung an der Gitarre, unterstützt von Sängerin Eva-Maria Klöhr aus Albertshofen. Die Ausstellung „Kalligrafische Illustrationen“ ist noch bis 24. August zu sehen. Geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Kontakt: Wörners Schloss Galerie, Tel. (0 93 83) 71 79.