Kulturnotiz: Wanderausstellung zum Jubiläum des Frauenbunds Willanzheim

Für das 85-jährige Jubiläum des Katholischen Frauenbunds Willanzheim wurde die Ausstellung „Wie will ich leben wenn ich alt bin? Perspektiven auf die weibliche Zukunft“ gezeigt. Eröffnet wurde die Ausstellung von der Vorsitzenden Sigrid Hein. Ebenfalls gekommen waren laut Pressemitteilung neben

Vertreterinnen aus den umliegenden Zweigvereinen und Mitgliedern des Frauenbunds auch Pfarrer August Popp, Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert, Monika Seitz vom Verbraucherservice Bamberg und die Vorsitzenden der Willanzheimer Vereine. Die Wanderausstellung, erstellt von zwei selbstständigen Kulturwissenschaftlerinnen aus Sulz am Neckar, zeigt, wie vielfältig Frauen jenseits der 60 ihr Leben heute gestalten und in Zukunft gestalten können. Die historische Entwicklung der Rentenversicherung wird ebenso erläutert wie die aktuelle Lage der Rentnerinnen in Ost- und Westdeutschland, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie viele Frauen sind tatsächlich von Altersarmut betroffen und wie sehen die Prognosen für die Zukunft aus? Wie lebt es sich wirklich in einem „Mehrgenerationenhaus“ oder in einer „Seniorenresidenz“? Auf diese und andere Fragen gab die Wanderausstellung den Besuchern Antworten. Foto: Gerda Lutz