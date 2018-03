Kulturnotiz: Gemälde und Skulpturen im historischen Pfarrhaus

Zur Wiesentheider Kirchweih vom 22. bis 26. September wurde am vergangenen Samstag im historischen Pfarrhaus in Wiesentheid die Kunstausstellung „Neue Arbeiten“ eröffnet. Der Wiesentheider Künstler Klaus Schneider stellt Gemälde und Skulpturen aus und Künstlerkollege Pater Meinrad Dufner, aus Münsterschwarzach führte in die Kunstwerke ein. Er erläuterte die Methoden des Künstlers, seine Beweggründe und die Hintergründe einzelner Werke und eröffnete so den Zuhörern den Zugang zu vielen Kunstwerken, heißt es in einer Pressemitteilung. Christine Gumann begleitete den Eröffnungsabend mit Stücken auf der Geige. Bürgermeister Werner Knaier wies die Gäste daraufhin, dass während der „Wiesentheider Barocktage vom 21. bis 28.Oktober, alle Wiesentheider Künstler an fünf verschieden Orten ihre Werke zeigen. Auf dem Foto (von links): Werner Knaier, Ehepaar Klaus und Gundi Schneider und Christine Gumann.

Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag, 23. September, von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 24. September von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. Oktober, 1. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Foto: Josef Laudenbach