Kultureinrichtungsleiter stellen Arbeit und Probleme vor

In einer Sondersitzung des Stadtrats informierten die Leiter der Kultur- und Tourismus-Einrichtungen über ihren finanziellen Rahmen. Entschieden wurde nichts. Die Stadträte nahmen die Vorträge sowie die Sorgen und Anregungen zur Kenntnis.

„Es geht nicht um die Festlegung der Budgets der nächsten Jahre“, wandte sich Oberbürgermeister Siegfried Müller gegen den Einwand Klaus Christofs (KIK), die einzelnen Posten „wieder nur durchwinken“ zu wollen. Weil das in den Haushaltsberatungen sei, hatte die KIK-Fraktion die Sondersitzung angeregt.

Für ein Missverständnis sorgte auch, dass die als Kenntnisnahme gedachten Sachvorträge im Informationssystem der Stadt als Beschlussvorlagen deklariert worden waren. „Uns ist es nicht gelungen, die Technik bei der Eingabe zu überlisten“, sagte Cornelia Rauh dazu.

Thema Museum verschoben

Weil Museumsleiterin Stephanie Falkenstein und Hauptamtsleiter Ralph Hartner fehlten, wurde das Thema Städtisches Museum verschoben.

Gegen den Vorwurf Christofs, dass Budgets durchgewunken würden, wehrte sich Andreas Moser (CSU): „Es waren nicht wir, die diese Sondersitzung wollten. Wir sind sehr zufrieden, wie es in vielen Bereichen läuft.“ Auch für Manfred Marstaller (UsW) bestand mit einer Ausnahme kein Grund zum generellen Klagen: „Wir sind mit vielem zufrieden. Ein Budget ist aber dabei, mit dem ich sehr unzufrieden bin. Über das sprechen wir aber nicht.“

Ziel der Sondersitzung war laut Müller, sich eine Meinung über die Situation in den Einrichtungen zu bilden und die in den nächsten Budgetberatungen einfließen zu lassen. Auch aus seiner Sicht werde bei Kultur und Tourismus „im Großen und Ganzen gute Arbeit geleistet“.

• Die Alte Synagoge

Richard Arndt-Landbeck bekam Applaus, als er betonte, dass er die Ausrichtung der Alten Synagoge als ein Kulturhaus von und für die Stadt nicht ändern wolle. Sie habe eine hohe Auslastung und steigende Besucherzahlen. Er wehrte sich deshalb gegen die Vorstellung eines kommerziell bespielten Hauses. Astrid Glos (SPD) und Jens Pauluhn (ÖdP) stimmten zu, dass die Anschaffung einer Klimaanlage für den angenehmeren Aufenthalt im Veranstaltungssaal notwendig sei.

„Für Besucher ist das im Sommer kein Spaß mehr“, mahnte Arndt-Landbeck und wünschte sich personelle Unterstützung.

Wegen eines fehlenden Gutachtens des Kommunalen Prüfungsverbands gebe es seit drei Jahren keinen Hausmeister, so dass er solche Tätigkeiten schultern müsse: Dieser zusätzliche Aufwand gehe zulasten der Volkshochschule.

• Die Volkshochschule

„Von außen wunderschön, nur von innen etwas schwierig“, charakterisierte deren Leiterin Cornelia Rauh den 103 Jahre alten Luitpoldbau. Aufwendungen für das Personal seien der größte Posten und zugleich mit der Anzahl von Teilnehmern und Kursen steigend. Pauluhn merkte an, dass historische Gebäude genutzt, aber auf einen dafür „notwendigen Standard“ gebracht werden sollten.

• Die Bücherei

Mit Ellen Räßler, Leiterin der Stadtbücherei, erinnerte sie an eine Fortsetzung des behindertengerechten Umbaus des Gebäudes. Dort quietscht es trotz modernder Medien: „Seit unserem Einzug vor 35 Jahren nutzen wir teilweise dasselbe Mobiliar“, erklärte Räßler. Auch die fehlenden Hinweise in der Stadt auf den Standort der Stadtbücherei monierte sie.

• Die Musikschule

Dass der Umzug der Musikschule ins Telekom-Gebäude in der Nähe des Armin-Knab-Gymnasiums nicht nur Probleme löse, sondern auch neue mit sich bringe, brachte deren Leiterin Sigrun Reder zur Sprache. Mehr Räume würden den Bedarf an Grundausstattung erhöhen. Bauliche Änderungen wie eine fehlende Schalldämmung müssten jedoch mit dem Eigentümer besprochen werden, da die Stadt dort nur Mieter sei, erklärte Müller. Thomas Steinruck (KIK) wunderte sich, dass „berechtigte Mängel am Gebäude“ nicht vor dem Vertragsabschuss geklärt worden seien. Auch Pauluhn forderte, diese Punkte vor dem Umzug konkret anzugehen. Elvira Kahnt (SPD) wies darauf hin, dass zum neuen Standort „keine wirkliche Alternative“ bestanden hätte.

• Die Tourist-Info

Für die Tourist-Info trug Leiterin Julia Then vor, dass sie stolz sei, das Jahr 2016 mit einem kleinen positiven Beitrag abgeschlossen zu haben. „Wir verteilen nicht den ganzen Tag nur Stadtpläne“, wies sie auf die unterschiedlichen Aufgaben hin. Eine Herausforderung sei es, eine steigende Anzahl an Übernachtungen mit einer sinkenden Anzahl an Betten in Einklang zu bringen.

Konzept wird erwartet

Ihrer Erwartung, dass der Stadtrat nach der Sommerpause dem Umbau der Tourist-Info zustimme, hielt Christof entgegen, dass er ein Konzept erwarte, wie der Tourismus in Kitzingen 2020 aussehe. Seiner Ansicht, dass die Zeit von Symbolfiguren wie dem Hofrat vorbei sei, widersprachen mehrere Ratsmitglieder.