KSV-Urgesteine geehrt

Die Jahresabschlussfeier war Tradition beim Kraftsportverein (KSV), doch jetzt änderte die Vereinsführung die Rahmenbedingungen für die Ehrungsfeier. Denn erstmals fand diese Veranstaltung nicht mehr im alten Jahr statt, sondern am Vorabend des Dreikönigs-Feiertags. Auch wechselte der Verein erstmals die Mainseite, von der Walter-Schneider-Sporthalle hinüber ins Gasthaus „Zum Körbla“ auf der Etwashäuer Mainseite.

„Ich will heute keine lange Reden halten“, versicherte Vorsitzender Harald Sauf, denn die Geselligkeit und die kulinarische Komponente sollten den Abend prägen. Harald Sauf und seine Stellvertreterin Sylvia Bayer dankten insgesamt 16 Geehrten für ihre Vereinstreue zwischen 15 und 40 Jahren.

Seit 40 Jahren dabei

„Wir können heute auch einige unserer Urgesteine ehren“, verkündete der Vorsitzende ehe er Elisabeth Schneider, Karl-Heinz Krauß, Engelbert Scherer und Wilhelm Vasicek für 40 Jahre Mitgliedschaft auszeichnete. Elisabeth Schneider ist die Witwe des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Walter Schneider und erledigte seit 1959 viele Dienste, putzte oder renovierte die Vereinsfahne. Noch heute geht Elisabeth Schneider zum wöchentlichen 50-Plus-Training am Mittwochmorgen.

Karl-Heinz Krauß war zwei Jahre aktiver Boxer und wirkte über 20 Jahre als Vergnügungswart. Engelbert Scherer war ab 1976 fünf Jahre eine Stütze der zweiten Gewichtheber-Mannschaft und fungierte als Jugendwart. Für ihn gab es ebenso die Goldene Treuenadel des BLSV und den KSV-Zinnbecher, wie auch für Wilhelm Vasicek, der als Gewichtheber in der Jugend und bei den Junioren zahlreiche Titel und Medaillen bis hinauf zu Deutschen Meisterschaften errang. Ab 1985 übernahm er mehrere Jahre Verantwortung in der Vereinsführung, als Schriftführer, Vergnügungswart und Vereinsvorsitzender und half dem Verein immer wieder mit Bauholzspenden.

Treuenadel in Silber

Der langjährige Vergnügungswart Dietmar Kesselring wäre heuer bei den „25-Jährigen“ dabei gewesen, doch wie Harald Sauf bedauerte, hatte ihn eine heimtückische Krankheit im Oktober 2014 viel zu früh aus dem Leben gerissen. Die Treuenadel des BLSV in Silber durften fünf Mitglieder entgegen nehmen, allen voran Kai Kasper. Er war nach der Wiedervereinigung nach Kitzingen gekommen und ab 1991 ging der Gewichtheber bei Einzelmeisterschaften an den Start und hob weiterhin für seinen Heimatverein in der Bundesliga. Er avancierte zu einem der stärksten Gewichtheber in der KSV-Vereinsgeschichte und gab seinen großen Erfahrungsschatz als Trainer und als Abteilungsleiter von 2005 bis 2014 an jüngere Kraftsportler weiter.

Für sechs weitere Mitglieder gab es nach 15 Jahren die BLSV-Treuenadel in Bronze. Harald Sauf lobte 14 Gewichtheber für ihre errungenen Medaillen und Meistertitel. Doch blieb es beim blanken Lob, denn die strenge Ehrenordnung des Kraftsportvereins verhinderte es, dass die Sportler einen Ehrenbecher oder Ehrenkrug erhielten.

Die Geehrten

Geehrte Mitglieder: Karl-Heinz Krauß, Wilhelm Vasicek, Engelbert Scherer, Elisabeth Schneider (alle 40 Jahre), Edda Konrad, Christine Schwab, Daniela Wolf, Kai Kasper, Gerhard Gläßer (alle 25 Jahre), Michael Butz, Tilo Kirchner, Ryoko Lautenbach, Johannes Dworschak, Richard Hilgert, Enrico Hilgert, Martina Hilgert (alle 15 Jahre).

Erfolgreiche Gewichtheber: Saida Thenhart (Bayerische Vizemeisterin), Michael Fischer (Frankenmeister, 3. Platz, Deutsche Meisterschaft), Thomas Stöhr (Bayerischer Vizemeister, Frankenmeister), Elijah Watson (Bayrische Vizemeister), Karl-Heinz Schwenkert (Frankenmeister, Bayerischer Vizemeister, 3. Platz Deutsche Meisterschaft), Elmas Altinsoy (Bayrischer Vizemeister, Frankenmeister), Norbert Graber (Frankenmeister), Leonie Süßmeier (Frankenmeisterin), Kevin Rüffer (Frankenmeister), Eva Kaluza (Frankenmeisterin), Julian Seuffert (Frankenmeister), Julius Frank (Frankenmeister), Katharina Fischer (Frankenmeisterin), Christian Haupt (Frankenmeister).