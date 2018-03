Krippenspiel und Dunnerkeil beim Weihnachtsmarkt

(ast) Am zweiten Adventssonntag zog es auch dieses Jahr wieder viele Besucher nach Abtswind, welche die Stände rund um den Hof des Rathauses und des Haus des Gastes anschauten. Dort wurden Weihnachtsschmuck Stickereien und vieles mehr angeboten. Zum Aufwärmen gab's den original „Abtswinder Dunnerkeil“. Im Kräuter- und Teedorf gibt es nämlich einen Glühwein nach eigener Rezeptur, der durchaus mundet. Der magische Anziehungspunkt war aber das Krippenspiel in der Scheune von Klaus Lenz. Vier neue Darsteller waren diesmal mit dabei, um das einst von Rita und Ernst Mix vor gut 25 Jahren initiierte Stück aufzuführen. Von Anfang an ist Alfred Schwanfelder dabei. An drei Abenden wurde im Vorfeld geprobt, Kerstin und Wolfgang Weber sowie Doris Senft-Balogh leiteten das Ganze. Mit dabei waren Elisabeth Zehnder und Gerald Koos als Maria und Josef, Barbara Schneider, Thomas Klein und Wolfgang Weber im Gewand der Hirten. Die Drei Könige spielten Dietmar Koos, Alfred Schwanfelder und Fritz Zehnder, als Engel durften Davin Grunasi, Emily Koos, Barbara Krämer, Luna Weber und Anouk Zehnder mitwirken. Insgesamt elf Mal meisterten sie ihren Auftritt.