Krautheim: Start für die Dorferneuerung

Die Dorferneuerung in Krautheim kommt in Schwung. Das Amt für ländliche Entwicklung in Würzburg habe den vorzeitigen Baubeginn für das Vorhaben genehmigt, wie Bürgermeister Peter Kornell am Montagabend in der Sitzung des Volkacher Stadtrats bekannt gab. Das Gremium vergab auch gleich die ersten zwei Bauaufträge – den Abriss der Gebäude Landstraße 26 und 14. Beide Häuser stehen der Ortsverschönerung im Weg. Die Stadt habe die Anwesen „für wenig Geld erworben“, betonte der Bürgermeister. Vergleichsweise teuer ist der Abriss. Gut 93 000 Euro wird laut Beschlussvorschlag das Ende der Gebäude kosten, an deren Stelle zwei neue und komplett gestaltete Plätze künftig zum Verweilen einladen sollen. Die gesamte Dorferneuerung wird nach bisheriger Schätzung rund 640 000 Euro verschlingen. Ein Abriss-Kandidat, das Pfarrhaus in der Landstraße 14, hat kurz vor seinem Ende noch einmal Emotionen geweckt, wie der Krautheimer Stadtrat und SPD-Fraktionschef Dieter Söllner deutlich machte. Am 22. Oktober sei eine Abschiedsfeier für das alte Pfarrhaus geplant. Neu und eine deutliche Verbesserung laut Kornell sind erste Arbeiten an einem jahrelangen wunden Punkt im kleinen Volkacher Ortsteil – die Hoppelpiste, die sich bislang durch Krautheim zog. Durch eine Mikroabfräsung der Fahrbahnoberfläche sei die marode und rund 600 Meter lange Ortsdurchfahrt komfortabler zu befahren. Die komplette Straßenerneuerung, die wegen vieler Beulen, Schlaglöchern und Rissen seit Jahren vehement gefordert wird, soll 2018 vom Staatlichen Bauamt angepackt werden.