Kraftsportverein: Beitragserhöhung ist alternativlos

Der Kraftsportverein Kitzingen (KSV) steht vor großen Investitionen: Entweder muss die Walter-Schneider-Sporthalle teuer saniert werden oder in eine andere Immobilie umziehen – was der KSV finanziell aber nicht stemmen kann.

Aus diesem Grund schlug Vorsitzender Harald Sauf in der Hauptversammlung eine markante Beitragserhöhung vor, die dem Verein künftig pro Jahr voraussichtlich Mehreinnahmen von 8000 Euro bringt. Mit den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgedrückt: Die Anhebung war alternativlos. Nach eingehender Debatte stimmten die Mitglieder am Freitag der Erhöhung mit großer Mehrheit zu.

Ausgiebige Diskussion

Neben Harald Sauf wandten mehrere Mitglieder ein, dass der KSV bislang viel zu niedrige Beiträge verlangt habe, zumal der Verein für seine Gewichtheber und Boxer die Fahrtkosten und Startgebühren übernimmt. Die Beiträge ab heuer: Kinder bis 14 Jahre (36 Euro), Jugendliche von 14 bis18 Jahren 54 Euro, Erwachsene 72 Euro, Passive (auf Antrag) 55 Euro, Familienbeitrag 105 Euro. Mitglieder der Fitnessgruppe zahlen weitere 68 Euro.

Die Anhebung im Bereich der Kinder und Jugendlichen mit rund 100 Prozent fiel happig aus, was auch manche Mutter monierte. Doch die 36 Euro für Kinder sind immer noch ziemlich günstig im Vergleich mit anderen Sportvereinen in Kitzingen, wie deutlich wurde.

Mit ihrer Zustimmung bewahrten die Anwesenden den Verein vor einer höchst prekären Situation, da Harald Sauf sich dazu gezwungen sah, auf eine erneute Kandidatur bei den Neuwahlen zu verzichten, hätten die Mitglieder die Zustimmung verweigert. Denn in diesem Fall hätte Sauf die Basis gefehlt, um auf die aktuelle Situation zu reagieren und die langfristige Zukunft des Vereins zu sichern.

Nach der ausgiebigen Diskussion über die Beiträge und die räumliche Zukunft des Vereins ging es bei den Neuwahlen flott. Harald Sauf macht eine Periode weiter als Vorsitzender, sein neuer Stellvertreter ist Hans Poschet, der auch als Vergnügungswart fungiert. Weiter ihre Ämter bekleiden Kassier Reiner Stöcker und Schriftführerin Astrid Kropp. Die Mitgliederversammlung bestätigte Abteilungsleiter Armin Uhl und Sportlicher Leiter Graber (Gewichtheber), Maik Dreßler (Boxen) und die Jugendleiter Elke Haupt und Tanja Sabroda.

Wie der Vorsitzende darlegte, hatte die unverhoffte Baustelle an der Fassadenfront der Walter-Schneider-Sporthalle wegen des Abrisses der ehemaligen Baywa-Garagen dem Verein trotz großer Eigenleistung 16 000 Euro gekostet, was zu Lasten der Liquidität ging. „Es führt jetzt kein Weg an der Sanierung unserer Halle vorbei“, machte der Vorsitzende deutlich. Denn weder Fenster, der energetische Zustand der Halle oder die Heizung würden heutigen Standards genügen. Die Kosten der Sanierung schätzte der Vereinschef auf mindestens 100 000 Euro. Ein Verkauf würde nichts bringen, da die Halle keinen großen Vermögenswert habe, da sie im Hochwasserschutzgebiet liegt. Harald Sauf sagte weiter, dass er in den vergangen zwei Jahren mehrere Alternativ-Objekte ins Auge gefasst habe, doch habe er in Kitzingen nichts gefunden.

Neue Mitglieder

„Es ist alleine der Boxabteilung zu verdanken, dass wir unsere Mitgliederzahl um 35 auf aktuell 413 Personen erhöht haben“, so Harald Sauf. Doch monierte der Vorsitzende, dass die Boxer zahlenmäßig so stark wie die Gewichtheber sind, aber das Verhältnis der Personen in der Vereinsführung mit zehn Gewichthebern und zwei Boxern eine recht ungleiche Relation ergebe. Sauf würdigte das Engagement der vielen Vorstandsmitglieder, Trainer und Betreuer, ohne deren ehrenamtlichen Einsatz der Verein nicht existieren könnte.

Boxer-Abteilungsleiter Maik Dreßler sprach von einem sportlich erfolgreichen Jahr, denn seit Jahren hatte der KSV mit Tamim Sakhizada einen fränkischen und nordbayerischen Vizemeister in seinen Reihen. Dreßler kündigte zwei Sparringstrainings-Veranstaltungen (25. Februar und 28. Oktober) sowie das Frieder-Dollinger-Gedächtnisturnier am 8. April an. Für die Gewichtheber erinnerte Armin Uhl daran, dass Thomas Stöhr und Karl-Heinz Schwenkert siebte und achte Plätze bei den Weltmeisterschaften ihrer Altersklasse belegten. Eine Bronzemedaille errang Michael Fischer bei den Deutschen Masters-Meisterschaften.