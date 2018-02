Aus bislang ungeklärter Ursache verlor am Donnerstagabend eine 25-jährige Autofahrerin am Ortsbeginn von Rüdenhausen aus Richtung Wiesenbronn kommend die Kontrolle über ihren Opel Corsa und kam in der dortigen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort prallte sie laut Polizei gegen mehrere Zaunfelder und richtete einen Schaden von 2500 Euro an.