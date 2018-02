Konfirmanden mit „wertvoller“ Botschaft

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes, der von den Buchbrunner und Repperndorfer Konfirmanden gestaltet wurde, stand die Geschichte vom „Verlorenen Sohn“, die mit einer Fotostory ins Heute übertragen wurde. Auch ein Rollenspiel bereiteten sie vor.

Laut Pressemitteilung schlugen sie in ihrer Predigt einen Bogen von der Zeit Martin Luthers mit Ängsten vor einem richtenden Gott in die heutige Zeit, in der Menschen eher Angst vor dem Urteil anderer Menschen haben. „Du bist wertvoll“ war die Botschaft an die Gottesdienstbesucher. In Glaubenswappen zeigten die Konfirmanden, wie sie die Aussage für sich interpretieren. Die Band „Young Hope“ sorgte für musikalische Begleitung.