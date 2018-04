Königswürde bleibt in der Familie

Jürgen Dorsch ist der neue König der Hohenfelder Schützen. Am späten Nachmittag wurde am Kirchweihmontag, dem Feiertag der Schützen im Kitzinger Stadtteil, das Geheimnis um die neue Majestät gelüftet. Und damit ist auch klar, dass der Titel in der Familie bleibt: Der neue König Jürgen ist der Vater vom alten König, Michael Dorsch.

Es war wieder dieser besondere Festtag der Hohenfelder Schützen am Kirchweihmontag. Zusammen mit dem Schützenkommissar, Kitzingens Bürgermeister Stefan Güntner, er wurde am alten Rathaus abgeholt, zogen die Schützen unter den Klängen der Großlangheimer Musikanten quer durchs Dorf, um die alten Hoheiten, den noch amtierenden Schützenkönig, Jugendkönig, Bürgerkönig und Bürgerkönigin in den Zug einzureihen. Nach vier stunden erreichten sie das Schützenhaus.

Dort angekommen am späten Nachmittag begann der Höhepunkt des Schützenjahres: Die Proklamation der neuen Könige. Schützenmeister Michael Gräßer wurde dabei von Bürgermeister Stefan Güntner assistiert, der die Proklamation spannend gestaltete und für den der Schützenzug der „längste Vertretungstermin des Oberbürgermeisters“ ist.

Die Hoheiten der Schützen wurden bei guter Beteiligung, so Schützenmeister Michael Gräßer, in der Woche vor der Proklamation ermittelt. Und hocherfreut war Gräßer auch über die sehr hohe Teilnahme der Hohenfelder am Bürgerschießen am Sonntag. Bei den Schützen erhielt Jürgen Dorsch die Königskette, seine Ritter sind Marcus Götz und Andreas Zimmermann. Den Alfred-Beigel-Pokal erhielt Michael Gräßer, den Friedrich-Seynstahl-Pokal Norbert Degan und die Karl-Nitsche-Scheibe Gerhard Höhn. Bürgerkönig ist Klaus Gräßer mit den Rittern Siegfried Schmitt und Michael Enck, Bürgerkönigin ist Sabrina Rackl, mit den Ritterinnen Carola Schmidt-Linke und Alicia Dietze. Bei den Mannschaften lagen die „Küchenprofis Schmidt“ vor der 1. Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr und den „Zwei Engel für Richy“.