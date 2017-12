Kleiner, weit gereister Goldschatz

Völlig überraschend hat Maria Schmitt aus Großlangheim einen Goldschatz entdeckt. Er hatte jahrzehntelang als vermisst gegolten. Maria Schmitt hat ihn nicht für sich behalten. Die 66-Jährige hat die ohnehin spannende Geschichte des Schwanbergs um ein kleines, glänzendes Stück reicher gemacht.

Es war Herbst, als die Stadt Iphofen zum „Waldtag“ einlud. Iphofen hatte vom Fürstenhaus Castell-Rüdenhausen Wald am Schwanberg gekauft (wir berichteten) und wollte es nun allen Interessierten ermöglichen, sich vor Ort ein Bild von dem neuen Besitz zu machen. Dazu gehört auch das große Gutshaus hinter dem Spielplatz. Genau dorthin zog es Maria Schmitt. Die frühere Bürokraft der Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen (FBG) hatte gehört, dass im Brotzeiträumle des Hauses noch alte Fotos hängen sollen, auf denen unter anderem Graf Radulf zu Castell-Rüdenhausen zu sehen ist, der 2004 verstorbene, letzte adlige Schlossbesitzer auf dem Berg. „Diese Fotos wollte ich mir gern anschauen. Wenn wir früher in unserem Weinberg am Schwanberg gearbeitet haben, haben wir oft mit Graf Radulf geplaudert.“

Maria Schmitt findet die Bilder an der Wand tatsächlich – und noch etwas anderes fällt ihr in die Arme. „Im Nebenraum lag auf dem Boden ein Stapel alter Gemälde. Es sah aus, als hätte sie jemand beim Auszug einfach hingelegt und liegen gelassen.“ Maria Schmitt schaut genauer hin, denkt noch: „Da blitzt doch was raus!“ – und schon hat sie etwas Gezacktes, Goldenes in der Hand.

„Ich hab' gleich gewusst, was das ist“, sagt die Großlangheimerin. Sie kennt die Geschichte des Schwanbergs und der Bronzefigur des Hubertushirsches, den der Nürnberger Bildhauer Hans Göschel 1921 mit einem prächtigen Goldkreuz auf dem Kopf gestaltet hat. Der Hirsch wacht seitdem inmitten des Schlossparks.

Maria Schmitt hatte einmal eine Schlossparkführung bei Heinz Zippelius mitgemacht, dem Hausmeister auf dem Schwanberg. Der gebürtige Großlangheimer hatte von der wechselvollen Geschichte der Statue erzählt, die mehr als einmal ihres Kopfschmuckes beraubt worden war. „Ich hab' den Hirschen schon als Kind oft besucht. Und später mit meinen eigenen Kindern. Der Schwanberg ist ein wunderschönes Stück Heimat.“

Ein gold-glänzendes Teilchen dieser Heimat hielt Maria Schmitt nun in Händen. Sie übergab es wenig später dem Iphöfer Stadtförster Rainer Fell. Der wiederum fand, dass das Fundstück an seinen alten Platz gehört, und überreichte es Heinz Zippelius.

Das „Souvenir“ eines US-Soldaten

Im Zweiten Weltkrieg waren US-Soldaten im Schwanbergsschloss stationiert gewesen. Unter ihrer Herrschaft diente der Hubertushirsch als Zielscheibe für Schießübungen – die Narben sind heute noch zu sehen. Als die Soldaten abzogen, wollte einer von ihnen wohl ein „Souvenir“ mit nach Amerika nehmen. So landete das Hubertuskreuz im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch auch dort können einen Mann offenbar Gewissensbisse überfallen.

Jedenfalls kam zwischen Mitte der 60er Jahre und Anfang der 70er – so genau lässt sich das nicht mehr nachvollziehen – in der Winzerstube in Rödelsee ein Postpaket an. Darin befand sich das Goldkreuz. Peter Hess, Enkel von Fritz Hess, der damals die Winzerstube betrieb, erzählt: „Mein Opa hatte gute Kontakte zu den Soldaten, die sind bei ihm ein und aus gegangen und haben so manche Party gefeiert.“

Der reuige Soldat, der sich am Besitz des Grafen vergriffen hatte, ist namentlich nicht bekannt – und war es wohl auch damals nicht. „Ich glaube, dass das Kreuz anonym verschickt worden ist.“ Peter Hess' Opa kann man leider nicht mehr fragen: Fritz Hess ist 1977 gestorben.

Der damalige „Herr des Schwanbergs“, Graf Radulf, freute sich sehr, als das Hubertuskreuz wieder den Weg zurück auf den Berg fand. Doch er war vorsichtiger geworden. Bärbel Faschingbauer, Autorin des umfassenden Parkpflegewerks, hat oft mit dem unvermählten und kinderlosen Adligen gesprochen. „Er hat mir einmal erzählt, dass er nach dem Diebstahl des ersten Kreuzes ein zweites hatte machen lassen. Das ist dem Hirschen dann aber wieder vom Kopf geklaut worden.“

Als das erste aus Amerika zurückkehrte, bewahrte es der Graf möglicherweise bei sich auf. „Ende der 90er Jahre hat er mir gegenüber mal erwähnt, dass er das Geklaue leid sei. Er habe das Kreuz deshalb an einem sicheren Ort verwahrt“, erinnert sich Bärbel Faschingbauer. Sie vermutet, dieser „sichere Ort“ war das Forsthaus. Wie das Hubertussymbol dann vom Forst- ins Guthaus gelangt ist? Dieses Teil des Puzzles fehlt.

Sicher ist aber, dass der Hirsch im Park bereits seit sieben Jahren wieder ein echter Hubertushirsch ist: „Das Schönste an der ganzen Geschichte: Heinz Zippelius hat bei der Schlossparkführer-Ausbildung spontan beschlossen, ein neues Kreuz zu gestalten“, berichtet Bärbel Faschingbauer. „Ein historisches Bild von 1940 hatte ich.“ Danach wurde in der Schmiede des Rödelseer Elfleinshäusles ein neuer Strahlenkranz geformt und vergoldet. Er wurde dem Hirschen in einem Festakt Ende 2010 feierlich aufs Haupt montiert – mit ganz dicken Schrauben. Seither leuchtet er bei Sonnenschein so hell wie es in der Hubertuslegende beschrieben wird.

Verglichen mit dem neuen ist das historische Kreuz weniger glänzend, zudem fehlen ihm bereits einige Strahlen. „Der Zahn der Zeit hat ganz offensichtlich an ihm genagt“, kommentiert Heinz Zippelius. Deswegen soll es wohl auch nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt werden, sondern wird wahrscheinlich einen trockenen, sicheren Ehrenplatz auf dem Berg bekommen.

Schwanbergs-Freunde werden es besichtigen können und daran denken, wie eine Großlangheimerin den verschollenen Goldschatz im alten Gutshof ganz zufällig wiederfand.