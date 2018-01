"Keine Religion ist besser als die andere"

Sie bauen Brücken – nicht über Flüsse, sondern von Mensch zu Mensch. Gülsan Cicek und Doris Dollinger reisen am Samstag, 3. Februar, von Nürnberg nach Kitzingen, um beim „Tag für Frauen“, zu dem das Evangelische Dekanat einlädt, über ihre Erfahrungen und Begegnungen mit Christen, Muslimen, Juden, Anders- und Nichtgläubige zu sprechen. Die beiden Frauen arbeiten seit langem im Nürnberger Begegnungszentrum „Brücke – Köprü“ zusammen.

Dass Menschen unterschiedlicher Religionen unter dem „Schirm“ beziehungsweise der Trägerschaft der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern miteinander kochen, diskutieren, in Koran und Bibel lesen, klingt ungewöhnlich.

Doris Dollinger: Ja, unser Begegnungszentrum „Brücke-Köprü“ ist deutschlandweit einzigartig. Wir sind ein Lernort. Und zwar einer, der sich seit den Anfängen christlich-muslimischer Bildungsarbeit in Nürnberg kontinuierlich verändert.

Wie hat alles angefangen?

Dollinger: Die Idee entstand durch die Freundschaft der beiden Direktoren des Finnischen Evangelisch-Lutherischen Missionswerks und des Missionswerkes Neuendettelsau der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Die beiden arbeiteten seit Jahren eng zusammen, zum Beispiel in Tansania. Nun wollten sie für die überwiegend türkischen, muslimischen Zuwanderer – die nannte man damals noch Gastarbeiter – einen Ort schaffen, in dem diese das Evangelium in türkischer Sprache hören konnten. Am 31. Januar 1993 – vor genau 25 Jahren – wurde die „Begegnungsstube Brücke – Köprü“ einweiht. Köprü ist Türkisch für Brücke.

Was geschieht in der „Brücke“?

Dollinger: Wir sind ein Team aus muslimischen und christlichen Mitarbeitern und fragen uns immer wieder neu: Wo liegen die Herausforderungen interreligiösen Zusammenlebens heute? In unseren Räumen in Nürnberger Gostenhof gestalten wir zusammen mit verschiedenen Partnern ein vielfältiges Angebot: von interreligiöser Kinder- und Elternarbeit über Treffen für Männer und Frauen bis hin zur Arbeit mit Schulklassen und Studierenden. Dazu haben wir Begegnungs-Konzepte und Methoden entwickelt, um einen Dialog auf Augenhöhe zu initiieren – inzwischen in deutscher Sprache.

Gülsan Cicek: Wir arbeiten mit Kirchen und Moscheegemeinden zusammen und sind mit Vereinen vor Ort vernetzt. Bei Vorträgen, Seminaren und Exkursionen geben wir unsere Erfahrungen weiter.

Warum haben Sie beide sich für die Mitarbeit in der Brücke entschieden? Was treibt Sie an?

Cicek: Ich bin 2009 zum ersten Mal in die Brücke gekommen – als Besucherin des Frauenfrühstücks. Ich fand die Atmosphäre sehr schön und habe langsam angefangen, auch andere Angebote wahrzunehmen. Dann wurde ich erst ehrenamtliche Mitarbeiterin und habe schließlich eine feste Teilzeitstelle bekommen. Als Muslimin in einer christlichen Einrichtung zu arbeiten – das ist schon was Besonderes. Ich bin mit viel Leidenschaft hier.

Dollinger: Auch bei mir hat alles mit einem Besuch in der Brücke angefangen – als Religionspädagogikstudentin im Jahr 2005. Dabei hat mich besonders der interreligiöse Austausch im Bibel- und Korankreis fasziniert. Danach habe ich mein Jahrespraktikum in der Brücke gemacht und bin seit 2011 als Diplom-Religionspädagogin fest angestellt.

Was lernt man in der Brücke?

Cicek: Normal trifft man im Alltag ja fast immer nur Mitglieder der eigenen Gemeinde. In die „Brücke“ kommen aber neben Christen und Muslimen auch Juden und Andersgläubige. Wir haben die Heiligen Schriften in allen Sprachen, schauen zusammen hinein, entdecken, was wir gemeinsam haben, aber auch welche Unterschiede es gibt. Wir streiten nicht über Unterschiede, niemand versucht, den anderen zu überzeugen. Über Religion diskutieren zu können, das habe ich hier gelernt. Und auch, dass nicht die eine besser ist als die andere.

Aber gerade in Sachen Religion gibt es doch weltweit immer wieder Konflikte, sogar Kriege. Wie schaffen Sie es in der Brücke, dass keine Konflikte entstehen?

Dollinger: Natürlich gibt es verschiedene Meinungen. Manche Menschen deuten die Heilige Schrift traditionell, nehmen also alles wortwörtlich, andere beziehen den geschichtlichen Hintergrund der Überlieferungen ein. Das ist aber kein Konflikt zwischen Christen und Muslimen. Über verschiedene Art der Auslegung können auch Christen mit Christen streiten und Muslime mit Muslimen.

Hat sich Ihr Glaube verändert, seit Sie in der Brücke arbeiten?

Cicek: Nein, eigentlich nicht. Ich bin verankert im eigenen Glauben, aber ich habe großen Respekt vor den christlichen Kollegen. Mein Sohn besucht eine evangelische Schule und nimmt dort auch am Religionsunterricht teil. Das klappt wunderbar. Wir sind offen für die Vielfalt von Kulturen und Religionen. Ich sehe das so: Der Weg eines jeden ist anders, führt aber zum gleichen Ziel.

Dollinger: Ich hatte in meinem Leben verschiedene Phasen des Glaubens – mal intensivere, mal weniger intensive. Die Nähe zu Gott und zum Glauben kann nach meiner Erfahrung im Laufe der Jahre variieren, jeder hat seine eigene Geschichte mit Gott.

Welche Begegnungen/Erfahrungen der letzten Jahre sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Dollinger: Wir haben seit vielen Jahren das Konzept „Speisereise“, bei dem wir gemeinsam christliche und muslimische, auch jüdische und jesidische Feste feiern – mit den entsprechenden kulinarischen Genüssen. Das ist sehr interessant! Oft baut sich im Laufe der Zeit ein Vertrauensverhältnis auf, so dass die Menschen ihre Migrationsgeschichten erzählen und uns in ihre Biografie reinschauen lassen.

Täuscht der Eindruck oder geht Integration oft von Frauen aus?

Dollinger: Tatsächlich gibt es auch in der „Brücke“ von jeher viele Frauen-Angebote. Seit wir aber einen neuen Pfarrer haben, werden verstärkt auch Angebote für Männer ins Leben gerufen.

Cicek: Die Männer machen in Sachen Integration schon mit, aber die Frauen überwiegen. Generell sind Frauen oft leichter bereit, an Projekten teilzunehmen, weil sie zum Beispiel mit Haushaltswissen punkten können, also auf jeden Fall etwas beitragen können.

Trotz aller Integrations-Veranstaltungen bleiben Christen und Muslime im Alltag – zumindest bei uns im Kreis Kitzingen – doch oft separat. Weshalb?

Cicek: Generell ist ein Nebeneinander der Kulturen im Alltag ja nichts Schlimmes. Es ist verständlich, dass man sich im eigenen Kulturkreis geborgen fühlt. So lange man keine Scheuklappen hat, ist das okay. Wer weiß, vielleicht gibt die Veranstaltung in Kitzingen ja auch den Anstoß für neue, interkulturelle und interreligiöse Treffen?

Dollinger: Das ist ja auch der Grund, warum es Einrichtungen wie die „Brücke“ braucht. Ich bin froh, dass sich die Kitzinger Veranstalterinnen schon zu Beginn der Vorbereitungsphase Tipps und Anregungen bei uns geholt haben und sie nun gemeinsam in einem interreligiösen Team diesen Tag geplant haben. Es braucht Vertrauen und professionelle Methoden, um ins interreligiöse Gespräch zu kommen.

In unserer multikulturellen Gesellschaft wird es immer wichtiger, dass verschiedene Religionen friedlich nebeneinander existieren. Was kann jeder dafür tun?

DOLLINGER: Ich möchte den Menschen Mut zu kleinen Schritten machen! Man muss sich trauen, sich den Mitmenschen ehrlich zu zeigen – dann bekommt man in der Regel auch Ehrlichkeit und Offenheit zurück. So entstehen Gespräche, die dazu führen, dass man einander besser versteht. Wie es unser Brücken-Motto besagt: Wenn wir einander begegnen, wissen wir, wer wir sind!

Zur Person: Doris Dollinger (51), Diplom-Religionspädagogin (FH), ist evangelische Christin, ihre in der Türkei geborene Kollegin, die Integrationslehrerin und Diplom-Sozialpädagogin Gülsan Cicek (54), ist Muslimin. Nähere Infos zu der Institution unter: www.bruecke-nuernberg.de