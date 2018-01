Kleine, aber treue Schar der Sänger

Wahlen und Ehrungen standen beim Männergesangverein Nordheim im Blickpunkt der Hauptversammlung. Erwin Christ und Heinrich Zang bekamen die goldene Ehrennadel. 13 Sänger sind noch aktiv.

Keine großen Veränderungen brachten die Neuwahlen am Mittwochabend. Nur ein neuer Schriftführer musste gefunden werden, weil sich Horst Schiller aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stellte. Nachfolger ist Ludwig Christ.

Die riesige Spende

Im Vorstand weiterhin aktiv ist Werner Bader, der 2017 einen Schlussstrich unter seiner langjährigen Arbeit als Schatzmeister ziehen wollte. Doch eine Spende in Höhe von 2500 Euro, die Bader eines Morgens 2016 im Postkasten vorfand, änderte seine Meinung. „Wenn jemand so eine stattliche Summe spendet, dann hat er größtes Interesse, dass der Verein erhalten wird“. Und das will auch Werner Bader. Seine Wiederwahl war wie auch der übrigen Vorstandsmitglieder einstimmig.

Somit hat die Führung des Männergesangvereins folgendes Aussehen: Vorsitzender bleibt Günther Trost, stellvertretender Vorsitzender ist Martin Christ, Schriftführer Ludwig Christ und Kassier Werner Bader. Als Beisitzer sind Hans Burger und Georg Schneider.

Dirigent Edgar Sauer blickte auf ein „harmonisches Jahr 2016 im Verein zurück“. Er dankte den 13 Sängern für die Treue und die Teilnahme an den Chorproben. Man hatte zwar kein großen Auftritte, dafür halten die Nordheimer aber eisern an den wöchentlichen Treffen fest. Dennoch hatte man 2016 laut Sauer eine große Herausforderung zu meistern. So galt es nach dem Ausscheiden des ersten Tenors innerhalb der Sängergruppe den Chor so umzugestalten, dass er das Liedgut gesanglich für den Zuhörer „gut rüberbringt“. Das Bestreben von Edgar Sauer besteht weiterhin darin, den Männerchor so lange wie möglich zu erhalten und somit die über 100-jährige Tradition des Vereins zu bewahren. Dazu sei die Mitarbeit eines intakten Vorstands notwendig, betonte der Chorleiter. Er möchte, ganz im Gegensatz zu Werner Bader, die wöchentlichen Proben beibehalten.

Bürgermeister Guido Braun freute sich über die „super Vereinsarbeit“, die beim Männergesangverein geleistet werde. Sein Dank und sein Lob galten insbesondere Günther Trost, der als Vorsitzender die Mannschaft zusammenhalte und dem Chorleiter Edgar Sauer.

Es folgten Berichte von Schriftführer Horst Schiller und des Vorsitzenden Günther Trost. In den Mittelpunkt stellten sie die Feier zur Weihe der restaurierten Vereinsfahne bei einem Festgottesdienst im November. Schatzmeister Werner Bader gab Einblick in die finanzielle Situation und Vorsitzender Günther Trost ehrte treue Sänger. Hierbei erhielten Erwin Christ (60 Jahre aktives Singen) und Heinrich Zang (50 Jahre) neben der Urkunde die goldene Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes. Geehrt wurden des Weiteren Martin Christ (seit 25 Jahren aktiv) und Reinhold Glaser (10 Jahre), der bei allen Veranstaltungen hilft.