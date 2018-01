Kleinbus kracht in Außenleitplanke und gegen Laster

Am Freitagmorgen ist ein Kleinbus auf der A 3 kurz vor der Anschlussstelle Kitzingen gegen einen Laster gekracht. Vier Businsassen wurden dabei verletzt, eine davon schwerer. Der Tank des Lkws riss auf und mehrere hundert Liter Diesel flossen aus.

Der mit sieben Personen besetzte Renault Trafic mit rumänischer Zulassung war in Richtung Frankfurt unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet der 39-jährige Fahrer beim Überholen eines Lastzuges zu weit nach links, berichtet die Autobahnpolizei. Sein Fahrzeug touchierte die Mittelleitplanke, schleuderte vor dem Laster nach rechts und krachte in die Außenleitplanke. Die Anhängerkupplung des querstehenden Kleinbusses bohrte sich in den rechten Tank des Lastwagens und verursachte dort einen großen Riss. Diesel lief auf den Stand- und auch in den Grünstreifen.

Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt. Drei Insassen im Alter zwischen 40 und 51 Jahren wurden leicht, ein 25-jähriger Mann schwererer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Wiesentheid unterstützte die Beamten der Autobahnpolizei bei der Absicherung der Unfallstelle und fasste eine größere Menge des Kraftstoffs in Behälter. Der verunreinigte Boden musste ausgebaggert werden. Dafür blieben der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen mehrere Stunden bis in den Nachmittag gesperrt. Der neun Kilometer lange Stau löste sich nur langsam auf. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 30 000 Euro.