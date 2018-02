Klaus Ernst: Ich bin kein Grüß-Gott-August

Wahrscheinlich gibt es keine zwei Fotos, auf denen Klaus Ernst gleich schaut. Ernst ist ein emotionaler, ein leidenschaftlicher Redner. Er wirft sich regelrecht in Diskussionen und Gespräche. Wer auf der Gegenseite mit Fakten und Argumenten punkten will, hat es da schwer.

Ernst weiß das, setzt auch auf die Emotions-Karte, wenn er kein Heimspiel hat. Und redet auch schon mal weitaus länger, als er eigentlich sollte. Wenn er im Fluss ist, lässt er sich nicht stoppen. Wer ihn einmal erlebt hat, wird sich zwei Sätze von ihm auf jeden Fall merken: Unter Kohl war der Spitzensteuersatz höher. Und: Wer arbeitet denn noch, wenn er älter ist als 65 – der Papst und der Bundespräsident!

Zorn und Wut als Antrieb

„Ich meine das, so wie ich es sage“, ist Ernsts Credo. Vor 15 Jahren ist er, geprägt von Gewerkschaftsarbeit, in die Politik gegangen, um etwas zu bewegen, zu verändern. „Ich habe meinen Zorn und meine Wut über die Verhältnisse zu meinem Beruf gemacht.“ Er sieht es schon als Auszeichnung, dass ihm ein Unternehmer jüngst bei einer Veranstaltung eine rote Sau überreicht hat, weil die so gut zu ihm passen würde.

Und er hat kein Problem damit, dass, wer ihn googelt, gleich darauf stößt, dass er einen Porsche fährt. „Wir Linken müssen doch nicht lustfeindlich sein“, sagt er.

Ernst ist seit 2005 im Bundestag. Am Wochenende im Wahlkreis auf Veranstaltungen gehen, Grußworte sprechen – das ist nicht sein Ding. „Ich bin kein Grüß-Gott-August“, sagt er. „Aber ich kümmere mich um die wichtigen Themen.“ Das sind für ihn vor allem soziale Gerechtigkeit und Renten, von denen die Leute auch leben können.

Beim Thema Rente und Mindestlohn wird er richtig leidenschaftlich. Und auch selbstkritisch. Seit 2005 sitzt er für Die Linke im Bundestag. 1974 war er in die SPD eingetreten, 2004 haben ihn die Genossen ausgeschlossen aus der Partei, nachdem er 2004 dazu aufgerufen hat, eine wählbare soziale Alternative zur SPD zu gründen. Über Umwege wurde das Die Linke.

Andere Prozesse in der Politik

Warum Selbstkritik? Vieles hat zu lange gedauert, sagt er. Die Einführung des Mindestlohns zum Beispiel. Aber immerhin, es gibt einen. Die Lehre daraus? „Ich gebe nicht auf.“ Auch wenn er ein bisschen desillusioniert ist, als Gewerkschafter war er andere Prozesse gewöhnt. Man setzt sich zusammen, verhandelt, es gibt zeitnah ein Ergebnis. Berliner Mühlen mahlen im Gegensatz dazu langsamer.

Opposition wichtig

Ernst ist stolz darauf, dass es für jemanden wie ihn, der sich nach der Ausbildung als Elektromechaniker weiterqualifiziert hat, möglich ist, sich politisch zu engagieren, in den Bundestag zu kommen. Trotzdem hadert er mit manchem in Berlin. Dass es nicht um inhaltliche Auseinandersetzung im Parlament geht, sondern eher um das Verteidigen von Positionen, zum Beispiel. Kommt was von den Linken, wird es nicht ernst genommen von den Regierungsparteien. Aber wenn jemand anders eine Linke-Idee aufgreift, ist das plötzlich was. Das ärgert ihn. Auch, weil er die Oppositions-Rolle ernst nimmt und für wichtig hält. „Wir brauchen eine starke Opposition“, sagt er. Die spannende Frage bei der Wahl ist für ihn deshalb: „Wieviel Prozent bekommt die Linke?“ Ziel: Über zehn im Bund, über fünf in Bayern.



Klaus Ernst im Interview

Was er auch nicht mag– „auch bei unseren Leuten“ – wenn bei Reden zu sehr auf Show gemacht wird. Jemand schwierige Verhältnisse anprangert und beifallsheischend in die Runde lächelt.

Warum gehen viele Leute, darunter wohl auch klassische Linke-Klientel – nicht zum Wählen? Auch ein Thema, bei dem Ernst sehr leidenschaftlich wird. „Die Haltung ist falsch, aber ich verstehe sie.“ Diese Menschen haben das Gefühl, die Politik kümmere sich nicht um sie. Es werde geredet, oft dann was anderes gemacht, als gesagt. „Die Lage der Leute ändert sich nicht, dann haben sie die Nase voll von der Politik.“

Wer Klaus Ernst mal so richtig emotional erleben möchte, muss ihn nur auf ein Thema ansprechen: Gerhard Schröder und die Agenda 2010. Bestimmt kommt dann ein weiterer Markenzeichen-Satz: „Wo SPD drauf steht, kann keine soziale Gerechtigkeit drin sein.“