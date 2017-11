Klare Stellung gegen Kunststofffenster beziehen

Kunststofffenster in einem Einzeldenkmal in der Marktbreiter Bachgasse und das auch noch ohne Genehmigung? Das geht gar nicht. Folgerichtig lehnte der Bauausschuss am Mittwochabend einen nachträglich eingereichten Bauantrag ab. „Wir müssen hier klar Stellung beziehen“, sagte Bürgermeister Erich Hegwein, „sonst macht jeder, was er will“. Nun sind Landratsamt und Denkmalschutz an der Reihe, die wohl den Austausch der Fenster fordern werden.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

• Keine Bedenken hatten die Räte zur Bauvoranfrage über den Abbruch und Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Schulgasse. Das Haus ist seit zwölf Jahren nicht mehr bewohnt und aufgrund der vorhandenen Schäden nur mit großem Aufwand sanierungsfähig. Allerdings soll in Zusammenarbeit mit dem Städteplaner der Erhalt des Kalksteinmauerwerks im Erdgeschoss geprüft werden.

• Ein Mehrfamilienhaus soll auch im ehemaligen Schulhaus in der Ochsenfurter Straße entstehen. Da es sich um eine Umnutzung handelt, hatten die Räte keine Bedenken, die Überschreitung der Abstandsflächen zu genehmigen.

• Die Bocksbeuteltour – eine traditionelle Radsportveranstaltung der TG-Velo Kitzingen – kann auch in diesem Jahr durch Marktbreit führen. Allerdings werde von Seiten der Stadt, etwa durch den Bauhof oder die Feuerwehr, keine Hilfestellungen geleistet.

• Vor der Sitzung besichtigen die Räte die Baustelle Mainufersanierung. Dabei wurde festgelegt, dass die geplante Treppenanlage zur Staatsstraße entfallen kann und damit über 50 000 Euro eingespart werden. Zudem kann ein Teil der historischen Mauer erhalten bleiben. Die Verkleidung der Containerunterkunft der Sportbootabteilung des Hockeyclubs am Mainufer soll in enger Absprache mit dem Städteplaner erfolgen.