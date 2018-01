Klangvolle Serenade im Innenhof der Wirtschaftsschule

Es war ein Dreifachjubiläum, das vom Kolping Musik Corps Kitzingen am Samstag im Innenhof der Wirtschaftsschule mit einer Serenade als Open-Air-Konzert begangen wurde. Zur Verstärkung hatten sich die Kitzinger Musiker den Musikverein Wiesentheid geholt. Bei dem hatten sie erst vor zwei Wochen während dessen Jubiläumsfeier 50 Jahre Musikverein Wiesentheid gastiert und gemeinsam den Zapfenstreich zelebriert. Der Vorsitzende des Kolping Musik Corps, Matthias Hildebrand, erklärte, dass Adolph Kolping vor 160 Jahren die Kolping-Familie ins Leben gerufen hat. Vor 60 Jahren war der Spielmannszug in Kitzingen gegründet und zehn Jahre später zu einer Blaskapelle erweitert worden. Daraus entstand, so Hildebrand, das Kolping Musik Corps, das entweder in Spielmannszug- oder Blaskapellenbesetzung antreten kann. Von Umzügen und Veranstaltungen bis hin zum Kreisorchester sind die Musiker des Vereins bei Veranstaltungen nicht wegzudenken. Als Neuerung präsentierten vier Musikerinnen ein Ensemblestück mit vier Querflöten der Stimmlage Sopran und spielten für eine klassische Gavotte von Georg Friedrich Händel und Bourree von Bach. Foto: G. Bauer