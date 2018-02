Kitzinger Polizei-Bericht

Flüchtiger Autofahrer wurde ermittelt

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagmittag in der Wörthstraße in Kitzingen einen Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt aus dem Staub gemacht hatte. Der zunächst unbekannte Fahrer eines roten VW blieb beim Vorbeifahren am rechten Außenspiegel eines geparkten schwarzen Skoda hängen und beschädigte diesen. Mit Hilfe des durch den Zeugen abgelesenen Kennzeichens konnte ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis als Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 1500 Euro.

Außenfassade beschädigt

Beim Rangieren blieb am Dienstagnachmittag ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges am Alten Bahnhof in Volkach an der Außenfassade des dortigen Drogeriemarktes hängen und verursacht einen Schaden von 550 Euro.

An geparktem Auto hängen geblieben

Beim Befahren der Obernbreiter Straße in Marktbreit musste am Dienstagmittag eine 27-jährige Autofahrerin aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts ausweichen. Dabei blieb sie mit ihrem BMW am linken Außenspiegel eines geparkten Seat hängen. Schaden: 400 Euro.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

In der Kitzinger Siedlung wurde am Dienstagnachmittag ein 53-jähriger Autofahrer von einer Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Drogentest verlief positiv. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ohne Führerschein und ohne Zulassung

Einer Streifenbesatzung der Polizei Kitzingen fiel am Dienstagmittag in der Kitzinger Innenstadt ein blauer Polo auf, der an seinen amtlichen Kennzeichen keinen Zulassungsstempel des Landratsamtes angebracht hatte. Bei der Kontrolle verstrickte sich der 57-jährige Mann in Ausreden und räumte schließlich ein, das Fahrzeug ohne Zulassung zu fahren. Außerdem gab er zu, zurzeit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel. (09321) 1410.