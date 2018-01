Kitzingen als Narrenhochburg Deutschlands

Wenn man das bunte Bild im Gewölbekeller des Landratsamtes betrachtet, die ausgelassene Stimmung bei der Polonaise durch den Saal genießt, dann könnte man glatt meinen: Im Land des Lächelns herrscht die totale Einigkeit, alle Narren haben sich ganz dolle lieb. Und lassen deshalb beim Faschingsempfang ihre strahlende Königin Tamara so richtig hochleben.

In weiten Teilen ist das ja auch so: Alle Gesellschaften, Prinzenpaare und Verantwortlichen fiebern den nächsten Wochen entgegen – den Sitzungen und Umzügen, den Büttenreden und Garden. „Wir wollen alle fröhlich miteinander feiern“, gibt Bernhard Schlereth, der Präsident des Fastnacht Verbandes Franken (FVF), die Losung aus.

Museum und Akademie

Dass Kitzingen dank seines kühnen Einsatzes für Museum und Akademie auf dem Weg zur Narrenhochburg für ganz Deutschland sei, wie es Landrätin Tamara Bischof zur Begrüßung prophezeit hatte, greift der Gelobte verschmitzt lächelnd auf: „Manche sagen, zusammen mit Veitshöchheim sind wir Franken das schon“, so Schlereth. Er versprach, dass es bald nach Ende der Session mit dem Bau der Deutschen Fastnacht-Akademie losgehen werde, wahrscheinlich noch im April.

Als Heiko Förster wenig später wortreich beschwört, dass es zwischen seiner Organisation und dem Fastnachtverband Franken keine Rivalitäten gibt, erntet der Regionalpräsident der Föderation Europäischer Narren (FEN) Gelächter im Saal. Grund der närrischen Häme: Gäbe es keine zwei Richtungen, bräuchte es ja schließlich nur einen Verband. Was folgt, ist ein ziemlich bemerkenswerter Orden-Tausch: Förster bittet Schlereth zu sich, der ehrt postwendend zurück. Man hat Leute schon glücklicher dreinblicken sehen.

Kilos und Micky Maus

Mehr zu lachen gab es bei der Vorstellung der Faschingsvereine: Etwa als Höpper-Prinz Philipp I. (Ehrentitel: Lustmolch) der Landrätin den Orden umhängt. „Wenn das so weitergeht, habe ich heute Abend ein paar Kilo mehr“, so Bischof. Zuruf Schlereth: „Aber diese Kilos bringt man leicht los.“ Nett, dass bei der Lauber Narrengilde Kinder per Wettbewerb den Orden gestaltet haben. Oder dass bei der Iphöfer Stücht der Orden flüssig ist – eine Scheurebe mit dem Ballthema „Micky Maus“ auf dem Etikett. Und die Landrätin staunt nicht schlecht, was sie durch die Brille vom Karnevalsverein Obervolkach entdeckt: „Kann es sein, dass alle im Saal nichts anhaben?“

Dann wieder so ein Nadelstich: Als Wolfram Beha von der Kitzinger Karnevalsgesellschaft stolz darauf verweist, dass die KiKaG dritter Verein im Register des Verbandes ist, ruft einer höhnisch: „Das sagt doch gar nichts.“ Nach Behas Kritik, dass die Stadt Kitzingen keine Halle baut, trotz vieler Vorschläge, zischt es von hinten: „Jammert nicht rum, arbeitet lieber an eurer Sitzung.“

Treffer und Jubelstürme

Wie gut, dass dann die Tänzerinnen aus Wiesentheid und Obervolkach mit ihren Einlagen Jubelstürme ernten. Auch Nicole Starkmann landet als „Schwarze Natascha“ viele Treffer, ehe ein Hesse (Bertram Dehm) den Schlusspunkt des Programms setzt. Und dann kommt Freude auf bei der Polonaise Blankenese, unterstützt von den fröhlichen Schwarzier Buam. Alles ist gut jetzt!