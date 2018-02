Kitzingen: 19-Jähriger bei Einbruch in Apotheke auf frischer Tat ertappt

Am Samstagabend wurde laut Polizeibericht in Kitzingen ein 19-jähriger Mann auf der Flucht ergriffen. Nachdem die Polizeistreife kurz nach Mitternacht von einem lauten klirren einer Fensterscheibe alarmiert wurde, fanden sie bei der Brückenapotheke am Hindenburgring Süd eine eingeschlagene Scheibe vor. Der bis dato unbekannte Einbrecher war noch vor Ort und flüchtete zu Fuß Richtung Main. Die Polizei stellte den Flüchtigen auf dem Feuerwehrhof.Der wohnsitzlos junge Mann hatte die Beute in Form von Bargeld noch bei sich und wurde nach seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg eingeliefert. Der Gesamtschaden liegt bei 2500€.Noch ist unklar in wieweit der in der selben Nacht verübte Einbruchsversuch in der Moltkestraße in Kitzingen von dem gleichen jungen Mann verübt wurde. Dort wurde der das Sicherheitsglas mit einem Pflasterstein eingeworfen, der Verkaufsraum wurde allerdings nicht betreten. Der Sachschaden in diesem Fall beläuft sich auf 10000€.