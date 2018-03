Kisuaheli und Rock-Klassiker beim Frühlingskonzert

Auf Kisuaheli wurden die Besucher heuer beim Frühlingskonzert des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid begrüßt. Denn eröffnet wurde die Veranstaltung von den Fünftlässlern mit dem Lied „Karibu“.

Auch der Unter-, Mittel- und Oberstufenchor (Leitung: Franz Huber) gab beschwingte Lieder von Lorenz Maierhofer sowie das Folk-Lied „Lavender's blue“ zum Besten, teilt die Schule mit. Nachdem die Sänger „Erlaube mir, feins Mädchen“ von Johannes Brahms intoniert hatten, folgten die Beiträge des Bläserensembles der Sing- und Musikschule Steigerwald unter der Leitung von Hans-Joachim Krämer.

Begeisterung mit Barockkompositionen

Neben den Ensembles des Gymnasiums (Leitung Projektorchester: Katja Rappelt und Ensemble Kammermusik, Leitung: Michael Kütt) zeigten auch die jungen Pianistinnen Marina, Melissa und Carlotta Haissig sowie Mona Voss (Klasse von Magdalena Domagalla) ihr Talent. Gefolgt von Rebecca Möhringer und Milena Bembé, die dem Publikum zwei virtuose Stücke der Barockkomponisten Michel Pignolet de Montéclair und Louis-Claude Daquin präsentierten.

Ruhigere Töne zum Abschluss

Die Solistinnen Johanna Thilo und Agatha Heinold berührten mit „We rise again“ von Ingo Dubinsky (einstudiert mit Michael Kütt), so die Mitteilung weiter. Nach der Pause versetzten die Rockband (Leitung: Gerd Semle) und die „Most little Bigband“ (Leitung: Michael Kütt) das Publikum mit Klassikern des Rocks und Rythm'n'Blues („Oye como va“, „You can leave your hat on“ und „Hallelujah I love her so“) in Begeisterung, bevor der große Chor den Abend mit ruhigeren Tönen beschloss.

Mit Applaus und Blumen dankte der Fachbetreuer Michael Kütt, der auch die Gesamtleitung des Abends übernommen hatte, im Namen der Musiklehrer den engagierten Schülern. Moderiert wurde der Abend von Selina Dietrich, Gina Wenner und Emilie Rehberger.