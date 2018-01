Kirchweih mit Umzug, Predigt und neuem Schützenkönig

(hr) Vier Tage Ausnahmesituation in Füttersee. Schließlich feiert der Ortsteil von Geiselwind Kirchweih. Am Samstag lud die Jugend zum Tanz. Der Höhepunkt war der Umzug am Kirchweihsonntag. Dabei inthronisierten die Schützen auch ihren neuen Schützenkönig Oli Ortner. Den holten sie mit der Blaskapelle Geiselwind am Wohnhaus ab. Gastvereine aus Pfaffenhofen an der Zusam (Lkr. Dillingen) und Castell standen Pate. Die Schützen zogen zur Kirchweihjugend, die am Schützenhaus ihre Wagen deponiert hatte. Mit den Motivwagen ging‘s zum Dorfplatz, wo die Kirchweihfichte steht. Unterstützt wurde die Fütterseer Jugend von den Geiselwinder Murrmännern und dem Ski-Club Gräfenneuses mit ihren Gespannen. Die Kirchweihpredigt trug Andreas Klein vor. In der Predigt ging‘s ums Goldsuchen in Ebrach oder dem Autobahnbau bei Geiselwind, wo eifrige Burschen mit einer Walze als Helfer auftreten wollten. Beim Bürgermeisterpokal wollten die Fütterseer Burschen endlich mal den Pott holen. Doch es reichte wieder nicht. Schließlich dankte Andreas Klein Bürgermeister Ernst Nickel für eine Spende. Diesen Montag geht's mit dem Feiern der Kirchweih weiter. Foto: Hans Rössert