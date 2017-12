Kindern die Welt der Musik öffnen

Seit Mitte Februar 2015 nimmt die Nikolaus-Fey-Grundschule in Wiesentheid am Projekt „wim – Wir musizieren“ des Nordbayerischen Musikbundes teil.

Eine zusätzliche ausgebildete Musikpädagogin der Sing- und Musikschule Steigerwald unterrichtet im Tandem eine Wochenstunde mit den Grundschullehrern. Schwerpunkt ist das Kennenlernen aller Orchesterinstrumente, so eine Mittelung der Musikschule.

Der für alle Schülerinnen und Schüler kostenfreie Unterricht beginnt im zweiten Halbjahr der ersten Klasse und wird bis zum Ende der zweiten Klasse systematisch fortgesetzt. Ziel ist es, dass nach diesen 18 Monaten wim-Unterricht eine Basis bei den Kindern vorhanden ist, auf der die weiterführende musikalische Bildung in Form von Sing- und Instrumentalklassen, Musik-AGs und Gruppen- beziehungsweise Individual-Unterricht an der örtlichen Sing- und Musikschule oder im Musik- und Gesangverein aufbauen kann.

Sicherung durch Sponsoren

Die Finanzierung des wim-Projekts leisten die Kooperationspartner Sing- und Musikschule Steigerwald sowie die Nikolaus-Fey-Grundschule.

Für den ersten Durchgang sieht die Finanzierung laut Mitteilung folgendermaßen aus: pro Halbjahr fallen Personalkosten für die Musikpädagogin in Höhe von 800 Euro an. Das erste Halbjahr sponsorte Andreas Liebald aus den Einnahmen der 1. Wiesentheider Musikmeile; das zweite Halbjahr finanzierten die Gemeinde, der Musik- und Gesangverein Wiesentheid sowie die Sing- und Musikschule Steigerwald.

Die Finanzierung des dritten Halbjahres übernahmen der Förderverein der Nikolaus-Fey-Schule, die Sparkasse Mainfranken sowie die Gärtnerei Andreas Lang Wiesentheid.

Auch in den Schuljahren 2016/2017 und 2017/2018 ist ein weiterer Durchgang des Projekts „wim“ an der Nikolaus-Fey-Grundschule geplant, heißt in der Mitteilung abschließend.