Kinderkrippe: Entscheidung für Standort ist gefallen

Die Entscheidung, wo die neue Kinderkrippe in Wiesentheid gebaut werden soll, ist gefallen. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag mit zehn zu sieben Stimmen für ein Areal im Westen Wiesentheids, in der Verlängerung der Kolpingstraße. Auf der derzeit noch als Ackerland genutzten Fläche in Richtung der Gärtnerei Fränkische Toskana wird komplett neu gebaut. Gleichzeitig soll dort ein neues Baugebiet entstehen. „Damit ist diese leidige Frage abgestimmt“, zeigte sich Bürgermeister Werner Knaier (CSU) erleichtert. Die Fraktion der Freien Wähler, sowie Frank Hufnagel (Bündnis 90/Die Grünen) hatten dagegen votiert.

Abstimmung auf Abstimmung

Der brisante Punkt ging in der Sitzung relativ geräuschlos über die Bühne. Bürgermeister Knaier und die Verwaltung hatten noch einmal elf mögliche Standorte aufgelistet, über die der Reihe nach abgestimmt wurde. Das Prozedere stellten Knaier und Verwaltungsleiter Christian Sturm zunächst vor. Die einzelnen Standorte werden aufgerufen, was mehr als die Hälfte der Ratsstimmen erhalte, komme in eine Art Stichwahl. Warum man sich zu dem Verfahren entschlossen habe, begründete Knaier so. Er möchte vermeiden, dass es wieder abendfüllende Diskussionen gebe.

Die einzelnen Vorschläge habe man bereits im Juni zur Besprechung an die Fraktionen weiter geleitet. Der Bürgerblock wollte eine Diskussion vorab über den Standort Schafhof, weil man dazu noch nicht gesprochen habe, so Fraktionssprecher Michael Rückel. Dazu kam es nicht.

Sechs für Mehrgenerationenplatz

Als vierte Möglichkeit wurde der Mehrgenerationenplatz in der Kolpingstraße aufgerufen, direkt neben dem Kindergarten Hortus Mariae. Das war der Platz, den die Freien als Standort favorisiert hatten. Ein von ihnen dazu eingeleitetes Bürgerbegehren war im Februar nahezu in letzter Minute wegen rechtlicher Bedenken vom Rat verworfen worden. Lediglich die sechs Räte der Fraktion Bürgerblock und SPD stimmten erneut für den Platz.

Als nächstes war die erst zur Sitzung öffentlich bekannt gemachte Fläche in der Verlängerung der Kolpingstraße an der Reihe, die mit den CSU-Stimmen plus den Ortsteil-Räten Walter Rosentritt und Thorsten Ott die Mehrheit erhielt. Alle anderen Standorte, wie die Sportheime, oder Flächen an den Sportanlagen, fielen durch.

Schriftliche Zusagen

Zum nun auserkorenen Platz sagte Bürgermeister Knaier, dass die Grundstückseigentümer dem Verkauf der Flächen schriftlich zugestimmt hätten. Insgesamt sind bereits rund vier Hektar sicher, die nahezu gleiche Fläche solle noch folgen, hieß es. Für das Krippen-Grundstück am Ortsrand besteht aktuell kein Bebauungsplan, der jedoch in Kürze erstellt wird. Das Landratsamt habe, so Bürgermeister Knaier, das Ganze wegen der Dringlichkeit als vorweg genommene Maßnahme zu genehmigen.

Förderanträge und Pläne laufen parallel, in der September-Sitzung will der Rat die Baupläne genehmigen. Die Erschließung wird gleichzeitig voran getrieben, später solle das in dem Zug entstehende Baugebiet in Abschnitten geschaffen werden. Nun entsteht ein Gebäude für zwei Krippen-, plus eine Kindergartengruppe. Gebaut werden soll in einer Holzständerbauweise ohne Keller. Im Dachgeschoss werden Lager-, und Besprechungsräume vorgesehen.

Frage der Trägerschaft

Noch einmal hitzig wurde es in der Sitzung, als Gemeinderat Rückel den Antrag die Frage nach einer neutralen Trägerschaft für den damit nun dritten Kindergarten in Wiesentheid aufwarf. Der bisherige Träger ist der Mauritiusverein, also die katholische Kirche, die auch ihre Bereitschaft zur Übernahme zugesichert hat. Darüber solle man froh sein, fand Gemeinderätin Helma Schug. Die Suche nach einem anderen Träger würde das Ganze verzögern und erschweren, gab Ratsmitglied Otto Hünnerkopf zu bedenken. Der Antrag der Freien Wähler auf Prüfung einer neutralen Trägerschaft wurde mit elf zu sechs Stimmen abgelehnt.