Kindergarten kann aufgestockt werden

Die Firma Knettenbrech & Gurdulic verlegt ihren Betriebssitz nach Fröhstockheim auf das Gelände der Firma Veolia, die nach Kitzingen umgezogen ist. Auf dem Betriebsgelände in Fröhstockheim wollen die neuen Besitzer eine bestehende Stahlbauhalle für die vorübergehenden Lagerung von Abfällen nutzen. Der Gemeinderat erteilte dazu sein Einvernehmen.

Weitere Themen aus dem Rat:

• Für das neue Rödelseer Baugebiet Schlossgrund zwischen den Baugebieten Am Grund und Am Schlossberg hat die Gemeinde Rödelsee mit der Fernwasserversorgung Franken eine Vereinbarung zur Verlegung der Wasserleitung getroffen. 100 000 Euro und zusätzlich 11,5 Prozent Verwaltungskosten sind zu zahlen. Für die 35 geplanten Bauplätze gibt es laut Bürgermeister Burkhard Klein bereits 18 verbindliche Interessenten. „Eine erfreuliche Entwicklung“, meinte Klein, der die restlichen Bauplätze auf dem üblichen Weg über Geldinstitute vermarkten will.

• Nicht zuletzt die gute Entwicklung im geplanten neuen Baugebiet hat die Gemeinde dazu veranlasst, bei der Neugestaltung des Kindergartens weiter zu denken. Deswegen wird der Krippenbau statisch so ausgerichtet, dass eine Aufstockung möglich sein wird. Es werden 58 Plätze für die Mittagsbetreuung zur Verfügung stehen.

• Bei der Dorferneuerung in Fröhstockheim will man warten, bis ausreichend Geld zur Verfügung steht. Baubeginn soll dann 2018 sein. Es soll nicht versucht werden, über das Eler-Programm einige Projekte abzuwickeln.

• Thema im Touristikrat waren Wohnmobilstellplätze. Möglich wären solche auf dem früheren TSV-Gelände, das nun der Gemeinde gehört. Bürgermeister Burkhard Klein will mit dem TSV über diese Nutzung sprechen, ebenso über Öffnungszeiten der TSV-Halle.

• Die BRK-Bereitschaft Rödelsee erhält für die Digitalisierung einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 1000 Euro.